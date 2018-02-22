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Лотерейный оператор "М.С.Л." заявил об эскалации дискредитационной кампании

Лотерейный оператор "М.С.Л." заявил об эскалации дискредитационной кампании

Киев  •  УНН

 • 7959 просмотра

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” заявил о массовом распространении в средствах массовой информации ложных сведений о деятельности компании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу.

В компании отметили, что за годы своей деятельности “М.С.Л.” направил миллиарды гривен в бюджет страны в виде налогов и сборов. Более того, за свой счет финансировал культурные и спортивные проекты.

В “М.С.Л.” также называют абсурдными обвинения в причастности к финансированию терроризма.

“Обвинения в причастности к российскому капиталу и финансированию терроризма безосновательны, поэтому причин для санкций не существует, о чем уже заявила Служба безопасности Украины по результатам своего расследования”, - напомнили в “М.С.Л.”.

Кроме того, в компании обозначили, как, по их мнению, должен развиваться украинский лотерейный рынок.

1) Необходимо ввести централизованный контроль за лотерейным рынком со стороны уполномоченного законом регулятора. Такой контроль можно сделать с помощью создания государственной централизованной компьютерной системы (ГЦКС) по образцу банковской, в которой видны все действия лотерейных операторов.

2) На переходный период (до внедрения ГЦКС) использовать принятую в мировой практике международную сертификацию на предмет соответствия международным стандартам WLA SCS (security control standard).

3) Обязать операторов сертифицироваться и отвечать требованиям “Responsible gaming” (“Ответственная игра”) Европейской ассоциации лотерей (ELА). Это набор правил, процедур и стандартов, которые не позволят организовывать азартные игры под прикрытием лотерей.

4) Отменить налоги на мелкие выигрыши, а облагать налогом только выигрыши от 50 тыс. грн.

5) Вместо фиксированной оплаты за точку продаж вернуться к налогообложению на валовый игровой доход (ОТ). Такой способ налогообложения в совокупности с сертификацией по мировым стандартам позволит увеличить в разы поступления в бюджет и выведет из тени лотерейный бизнес.

6) Неконтролируемое расширение сетей ограничить лицензионными условиями. Например, для традиционных лотерей установить ограничения - до 10 000 терминалов на одну лицензию, для спортивных лотерей - до 1 000 терминалов, для ЛТС - до 25 000 терминалов.

“Выполнение этих условий необходимо не отдельному оператору, а стране и обществу. Они позволят государству четко и прозрачно контролировать весь рынок лотерей, чтобы избежать его криминализации и сделать рынок безопасным для граждан”, - подчеркнули в “М.С.Л.”.

Напомним, разработанный Минфином проект лицензионных условий для лотерей раскритиковали в АМКУ, Госказначействе, Госрегуляторной службе и Нацбанке.

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