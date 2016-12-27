Лотерейний ринок України ледь вижив у 2016 році - ЗМІ

За даними експертів, 2016 рік в цілому став роком провалу. Серед позитивних зрушень, які були: участь України у всесвітньому лотерейному саміті завдяки оператору державних лотерей “М.С.Л” та заклик Єврокомісії з питань розвитку масового спорту щодо розвитку лотерейного ринку в Україні.

Також цього року лотерея “Лото-Забава” офіційно стала рекордсменом серед лотерей. У жовтні поточного року Національний Реєстр рекордів України зафіксував 250 виграшів на суму понад 1 млн грн. Тобто, у жовтні було зафіксовано 250 мільйонерів “Лото-Забави”.

Натомість поразок було набагато більше. Влада показала, що і надалі не бачить лотерейний ринок в офіційному бізнес-середовищі. Парламент ухвалив бюджет 2017 року, однак, там немає ні слова про гральний бізнес і лото, хоча ще рік тому Мінфін обіцяв 5 млрд грн від обох секторів.

Загалом, експерти визначили проблеми, які негативно впливають на лотерейну сферу:

— лотерея все ще трикратно оподатковується;

— падають прибутки операторів державних лотерей;

— гравці переходять в інтернет, а бюджет втрачає податки;

— санкції проти двох державних лотерей продовжено;

— держава створила монополію на ринку під одну компанію;

— Мінфін третій рік поспіль проігнорував закон про лотереї 2012 року і не розробив ліцензії лотерейникам;

— Україна провалила виступ збірної на Олімпіаді у Ріо, бо на спорт бюджет дає копійки у той час як на заході саме лотереї фінансують розвиток спорту.

Крім того, впродовж всього року Мінфін так і не виконав обіцянки по зниженню податкового тиску на операторів лотерей.

" Концептуально не створений механізм відповідно до якого гральний ринок був би введений в легальне поле, кошти від грального ринку ішли б на підтримку культури чи охорону здоров’я. Ми продовжуємо існувати у такому сірому середовищі, у якому ми існували до цього“, — сказав народний депутат М.Княжицький

Єгор Соболєв, голова Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції прямо каже, що законопроекти, які потрапляли к ним на розгляд корупціогенні. Це стосується і останнього урядового проекту щодо лотерей.

“Це вже не перший закон, який ми визнаємо корупціогенним від уряду на цю ж саму тему. І такі самі помилки ми бачимо, що копіюються із закону в закон. Ми бачимо що чим далі, тим справа завалюється”, — зазначив він.

За словами нардепа Павла Кишкаря, 2016 рік став піком розквіту нелегального грального ринку в Україні. На його думку, схоже, що уряд став співучасником криміналу, бо все робить, щоб ситуація не змінилася.

"Відчуття, що це вигідно тим людям, які зараз узурпували ринок і вони є основними лобістами того, щоб впорядкування на ринку не було, ніякої системи контролю і моніторингу не було запроваджено", — наголосив він.