Люди у середньому закохуються пристрасно лише двічі за життя - дослідження
Київ • УНН
Дослідження за участю 10 036 самотніх дорослих зі США показало, що в середньому люди переживають пристрасне кохання 2,05 рази за життя. 14% ніколи не відчували його, 30% - двічі, а 11% - чотири рази або більше.
У середньому дорослі люди переживають пристрасне кохання приблизно два рази за життя. Про це повідомляє Phys.org, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, дослідники опитали 10 036 самотніх дорослих віком від 18 до 99 років з усієї території США. Учасників запитали: "Скільки разів за своє життя ви були пристрасно закохані?" У середньому респонденти назвали цифру 2,05. Результати розподілилися так: 14% ніколи не відчували пристрасного кохання, 28% - один раз, 30% – двічі, 17% – тричі, 11% – чотири або більше разів.
Люди постійно говорять про закоханість, але це перше дослідження, яке насправді запитує, скільки разів це трапляється протягом життя
А також, додала: "Для більшості людей пристрасне кохання виявляється чимось, що трапляється лише кілька разів протягом усього життя".
Дослідження показало, що досвід пристрасного кохання майже не відрізняється між різними демографічними групами. Подібні результати отримали серед гетеросексуальних, геїв, лесбіянок і бісексуальних учасників.
Люди старшого віку повідомляли про дещо більше переживань пристрасного кохання, ніж молодші, що свідчить про те, що хоча більшість людей переживають його в молодому віці, пристрасне кохання все ж може виникнути пізніше в житті. Чоловіки також повідомляли про дещо більше переживань, ніж жінки, і ця різниця зумовлена саме гетеросексуальними чоловіками порівняно з гетеросексуальними жінками. Важливо, що будь-які відмінності були незначними
Дослідники вважають, що ці дані допоможуть краще зрозуміти, як люди переживають кохання протягом життя та які очікування формують щодо романтичних стосунків.
