Люди у середньому закохуються пристрасно лише двічі за життя - дослідження

У середньому дорослі люди переживають пристрасне кохання приблизно два рази за життя. Про це повідомляє Phys.org, передає УНН.

За попередніми даними, дослідники опитали 10 036 самотніх дорослих віком від 18 до 99 років з усієї території США. Учасників запитали: "Скільки разів за своє життя ви були пристрасно закохані?" У середньому респонденти назвали цифру 2,05. Результати розподілилися так: 14% ніколи не відчували пристрасного кохання, 28% - один раз, 30% – двічі, 17% – тричі, 11% – чотири або більше разів.

А також, додала: "Для більшості людей пристрасне кохання виявляється чимось, що трапляється лише кілька разів протягом усього життя".

Дослідження показало, що досвід пристрасного кохання майже не відрізняється між різними демографічними групами. Подібні результати отримали серед гетеросексуальних, геїв, лесбіянок і бісексуальних учасників.

Люди старшого віку повідомляли про дещо більше переживань пристрасного кохання, ніж молодші, що свідчить про те, що хоча більшість людей переживають його в молодому віці, пристрасне кохання все ж може виникнути пізніше в житті. Чоловіки також повідомляли про дещо більше переживань, ніж жінки, і ця різниця зумовлена ​​саме гетеросексуальними чоловіками порівняно з гетеросексуальними жінками. Важливо, що будь-які відмінності були незначними