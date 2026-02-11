Люди в среднем страстно влюбляются только дважды в жизни - исследование

$43.090.06
16:28 • 112 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 3310 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 12398 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 12488 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 16665 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 28025 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23351 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37809 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 38156 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33646 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
публикации
Эксклюзивы
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 28025 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 41038 просмотра
УНН Lite
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 2170 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 6552 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 11757 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 30345 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 31755 просмотра
Люди в среднем страстно влюбляются только дважды в жизни - исследование

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Исследование с участием 10 036 одиноких взрослых из США показало, что в среднем люди переживают страстную любовь 2,05 раза за жизнь. 14% никогда не испытывали ее, 30% - дважды, а 11% - четыре раза или более.

Люди в среднем страстно влюбляются только дважды в жизни - исследование

В среднем взрослые люди переживают страстную любовь примерно два раза в жизни. Об этом сообщает Phys.org, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, исследователи опросили 10 036 одиноких взрослых в возрасте от 18 до 99 лет со всей территории США. Участников спросили: "Сколько раз в своей жизни вы были страстно влюблены?" В среднем респонденты назвали цифру 2,05. Результаты распределились так: 14% никогда не испытывали страстной любви, 28% - один раз, 30% – дважды, 17% – трижды, 11% – четыре или более раз.

Люди постоянно говорят о влюбленности, но это первое исследование, которое на самом деле спрашивает, сколько раз это случается в течение жизни

- сказала доктор Аманда Хессельман, научный сотрудник Института Кинси и ведущий автор исследования.

А также, добавила: "Для большинства людей страстная любовь оказывается чем-то, что случается лишь несколько раз в течение всей жизни".

Исследование показало, что опыт страстной любви почти не отличается между различными демографическими группами. Подобные результаты получили среди гетеросексуальных, геев, лесбиянок и бисексуальных участников.

Люди старшего возраста сообщали о несколько большем количестве переживаний страстной любви, чем младшие, что свидетельствует о том, что хотя большинство людей переживают ее в молодом возрасте, страстная любовь все же может возникнуть позже в жизни. Мужчины также сообщали о несколько большем количестве переживаний, чем женщины, и эта разница обусловлена ​​именно гетеросексуальными мужчинами по сравнению с гетеросексуальными женщинами. Важно, что любые отличия были незначительными

- говорится в исследовании.

Исследователи считают, что эти данные помогут лучше понять, как люди переживают любовь в течение жизни и какие ожидания формируют относительно романтических отношений.

Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях11.02.26, 11:46 • 16668 просмотров

Алла Киосак

Новости Мира
Брак
Соединённые Штаты