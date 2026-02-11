Люди в среднем страстно влюбляются только дважды в жизни - исследование

В среднем взрослые люди переживают страстную любовь примерно два раза в жизни. Об этом сообщает Phys.org, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, исследователи опросили 10 036 одиноких взрослых в возрасте от 18 до 99 лет со всей территории США. Участников спросили: "Сколько раз в своей жизни вы были страстно влюблены?" В среднем респонденты назвали цифру 2,05. Результаты распределились так: 14% никогда не испытывали страстной любви, 28% - один раз, 30% – дважды, 17% – трижды, 11% – четыре или более раз.

Люди постоянно говорят о влюбленности, но это первое исследование, которое на самом деле спрашивает, сколько раз это случается в течение жизни - сказала доктор Аманда Хессельман, научный сотрудник Института Кинси и ведущий автор исследования.

А также, добавила: "Для большинства людей страстная любовь оказывается чем-то, что случается лишь несколько раз в течение всей жизни".

Исследование показало, что опыт страстной любви почти не отличается между различными демографическими группами. Подобные результаты получили среди гетеросексуальных, геев, лесбиянок и бисексуальных участников.

Люди старшего возраста сообщали о несколько большем количестве переживаний страстной любви, чем младшие, что свидетельствует о том, что хотя большинство людей переживают ее в молодом возрасте, страстная любовь все же может возникнуть позже в жизни. Мужчины также сообщали о несколько большем количестве переживаний, чем женщины, и эта разница обусловлена ​​именно гетеросексуальными мужчинами по сравнению с гетеросексуальными женщинами. Важно, что любые отличия были незначительными - говорится в исследовании.

Исследователи считают, что эти данные помогут лучше понять, как люди переживают любовь в течение жизни и какие ожидания формируют относительно романтических отношений.

