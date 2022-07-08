Ліцензії на експорт пшениці скасували

Цитата

"Набрала чинності постанова Кабміну від 1 липня №759, якою внесено зміни у перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот", - повідомили у міністерстві.

Деталі

Так, відповідно до постанови, пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин) (код УКТЗЕД1001) виключено з переліку товарів, обов’язкових до ліцензування.

Окрім того, скасовано заборону на експорт та введено ліцензування на овес (код УКТЗЕД1004).

Водночас постановою вводиться заборона на експорт мінеральних або хімічних, азотних добрив (код УКТЗЕД 3102).

Так, є цілий перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік.

Доповнення

Україна розпочала експорт зерна у новому маркетинговому році.