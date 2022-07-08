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Ліцензії на експорт пшениці скасували

Ліцензії на експорт пшениці скасували

Київ • УНН

 • 126522 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Український уряд скасував ліцензії на експорт пшениці, дозволив експорт вівса за ліцензіями, при цьому ввівши заборону на експорт добрив, повідомили в Мінагрополітики, пише УНН.

Цитата

"Набрала чинності постанова Кабміну від 1 липня №759, якою внесено зміни у перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот", - повідомили у міністерстві.

Деталі

Так, відповідно до постанови, пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин) (код УКТЗЕД1001) виключено з переліку товарів, обов’язкових до ліцензування.

Окрім того, скасовано заборону на експорт та введено ліцензування на овес (код УКТЗЕД1004).

Водночас постановою вводиться заборона на експорт мінеральних або хімічних, азотних добрив (код УКТЗЕД 3102).

Так, є цілий перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік.

Доповнення

Україна розпочала експорт зерна у новому маркетинговому році.

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