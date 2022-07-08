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Лицензии на экспорт пшеницы отменили

Лицензии на экспорт пшеницы отменили

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Украинское правительство отменило лицензии на экспорт пшеницы, разрешило экспорт овса по лицензиям, при этом введя запрет на экспорт удобрений, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

Цитата

"Вступило в силу постановление Кабмина от 1 июля №759, которым внесены изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот", - сообщили в министерстве.

Детали

Так, согласно постановлению, пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин) (код УКТВЭД1001) исключили из перечня товаров, обязательных к лицензированию.

Кроме того, отменен запрет на экспорт и введено лицензирование на овес (код УКТВЭД1004).

В то же время постановлением вводится запрет на экспорт минеральных или химических, азотных удобрений (код УКТВЭД 3102).

Так, есть целый перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год.

Дополнение

Украина начала экспорт зерна в новом маркетинговом году.

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