Лицензии на экспорт пшеницы отменили
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Украинское правительство отменило лицензии на экспорт пшеницы, разрешило экспорт овса по лицензиям, при этом введя запрет на экспорт удобрений, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
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"Вступило в силу постановление Кабмина от 1 июля №759, которым внесены изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот", - сообщили в министерстве.
Детали
Так, согласно постановлению, пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин) (код УКТВЭД1001) исключили из перечня товаров, обязательных к лицензированию.
Кроме того, отменен запрет на экспорт и введено лицензирование на овес (код УКТВЭД1004).
В то же время постановлением вводится запрет на экспорт минеральных или химических, азотных удобрений (код УКТВЭД 3102).
Так, есть целый перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год.
Дополнение
Украина начала экспорт зерна в новом маркетинговом году.