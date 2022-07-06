Україна розпочала експорт зерна у новому маркетинговому році
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже 163 тис. тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
Деталі
За наведеними даними, станом на 6 липня, у 2022/23 маркетинговому році Україна експортувала 163 тис. тонн зернових і зернобобових культур. Це на 355 тис., або на 68,5% менше, ніж на аналогічну дату 2021/22 МР.
Зокрема у 2021/22 МР на експорт вже відправлено:
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- пшениці - 24 тис. тонн;
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- ячменю - 10 тис. тонн;
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- кукурудзи - 128 тис. тонн.
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Жито ще не експортувалося.
Експорт борошна становив 0,5 тис. тонн.
За даними Мінагрополітики, у червні 2022 року Україна експортувала 2,17 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 470 тис. тон, або 25% більше ніж у попередньому місяці.
Експорт пшениці виріс у червні більш ніж в 3 рази до близько 138 тис. тонн у порівнянні з 43,5 тис. тонн, що були відправлені на експорт у травні. Водночас це значно менше 662 тис. тон пшениці експортованої з України в червні 2021 року за працюючих морських портів країни.
Додамо, маркетинговий період у аграрній сфері - період, який розпочинається з місяця, у якому починає поставлятися (продаватися) окремий вид продукції рослинництва відповідного врожаю.
Доповнення
росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивезення зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на "розблокування" експорту морем.
За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, може до осені сягнути і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.
Західні посадовці звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.