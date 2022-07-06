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Украина начала экспорт зерна в новом маркетинговом году

Украина начала экспорт зерна в новом маркетинговом году

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 163 тыс. тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 6 июля, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала 163 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 355 тыс., или на 68,5% меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.

В частности, в 2021/22 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы – 24 тыс. тонн;
  • ячменя – 10 тыс. тонн;
  • кукурузы – 128 тыс. тонн.

Рожь еще не экспортировалась.

Экспорт муки составил 0,5 тыс. тонн.

По данным Минагрополитики, в июне 2022 года Украина экспортировала 2,17 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов их переработки, что на 470 тыс. тонн, или 25% больше, чем в предыдущем месяце.

Экспорт пшеницы вырос в июне более чем в 3 раза до около 138 тыс. тонн по сравнению с 43,5 тыс. тонн, отправленных на экспорт в мае. В то же время, это значительно меньше 662 тыс. тонн пшеницы, экспортированной из Украины в июне 2021 года при работающих морских портах страны.

Добавим, маркетинговый период в аграрной сфере – период, начинающийся с месяца, в котором начинает поставляться (продаваться) отдельный вид продукции растениеводства соответствующего урожая.

Дополнение

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

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