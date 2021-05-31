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Літак Ryanair здійснив екстрену посадку у Берліні через повідомлення про мінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Літак Ryanair здійснив екстрену посадку в аеропорту Берліна в неділю ввечері. Рейс Дублін-Краків приземлився у Німеччині близько 20 годин після повідомлення про небезпеку, пише УНН з посиланням на німецькі ЗМІ, зокрема DW і телеканал ZDF.

Літак Ryanair здійснив екстрену посадку у Берліні через повідомлення про мінування

Деталі

Поліція Німеччини обшукала борт, але небезпечних предметів не виявила. Пасажири рейсу вилетіли з Берліна на запасному літаку в 3:46, повідомляє Bild.

“Літак Ryanair, що зробив вимушену посадку, повідомив про екстрену ситуацію в повітрі, і тому йому було негайно дозволено приземлитися в Берліні”, — цитує видання прес-секретар аеропорту Яна-Пітера Хаака.

Зазначається, що екіпаж сам запросив дозвіл на посадку. На борту знаходилися 160 чоловік. Агентство AFP наводить розповідь представника поліції про те, як лайнер зустрічали екстрені служби і підрозділи правоохоронних органів. До літака були стягнуті пожежні розрахунки і машини поліції. Багаж вивантажили на льотне поле, де речі перевірили кінологи з собаками.

Борт, який сів в Берліні, сьогодні повернеться до Ірландії. Поліція поки не надала детальної інформації про інцидент.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

25 травня Міністерство транспорту Білорусі опублікувало розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську нібито через “замінування”, з білоруськими диспетчерами.

Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ відразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні і розшифровки: так, 24 травня Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але на записі — чітко чути про рекомендації саме аеропорту білоруської столиці.

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