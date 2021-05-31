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Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о минировании

Киев • УНН

 • 23691 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина в воскресенье вечером. Рейс Дублин-Краков приземлился в Германии около 20 часов после сообщения об опасности, пишет УНН со ссылкой на немецкие СМИ, в частности DW и телеканал ZDF.

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о минировании

Детали

Полиция Германии обыскала борт, но опасных предметов не обнаружила. Пассажиры рейса вылетели из Берлина на запасном самолете в 3:46, сообщает Bild.

“Самолет Ryanair, совершивший вынужденную посадку, сообщил об экстренной ситуации в воздухе, и поэтому ему было немедленно разрешено приземлиться в Берлине”, — цитирует издание пресс-секретарь аэропорта Яна-Питера Хаака.

Отмечается, что экипаж сам запросил разрешение на посадку. На борту находились 160 человек. Агентство AFP приводит рассказ представителя полиции о том, как лайнер встречали экстренные службы и подразделения правоохранительных органов. К самолёту были стянуты пожарные расчёты и машины полиции. Багаж выгрузили на лётное поле, где вещи проверили кинологи с собаками.

Борт, который сел в Берлине, сегодня вернется в Ирландию. Полиция пока не предоставила детальной информации об инциденте.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

25 мая Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске якобы из-за “заминирования”, с белорусскими диспетчерами.

Добавим, что белорусские оппозиционные СМИ сразу заметили “нестыковки” официальных заявлений накануне и расшифровки: так, 24 мая Минск сообщал, что решение о посадке — приняли пилоты, но на записи — четко слышно о рекомендации именно аэропорта белорусской столицы.

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