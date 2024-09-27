Ліки в Україні додатково захищатимуть від фальсифікацій: що відомо
Київ • УНН
Кабмін ухвалив рішення про створення національної системи верифікації ліків з 2D-кодуванням. Виробники зобов'язані маркувати упаковки ліків унікальним кодом, що дозволить перевіряти автентичність препаратів.
Кабінет міністрів Україні ухвалив рішення про створення і функціонування національної системи верифікації ліків з 2D-кодуванням. Воно зобов'язує виробників наносити засоби безпеки на упаковки лікарських засобів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Деталі
Виробники будуть зобов’язані маркувати упаковки ліків кодом з унікальним ідентифікатором.
Наносити засоби безпеки можна буде добровільно з 1 січня 2026 року, обов’язково – з 1 січня 2028 року.
Перед наданням споживачу ліки перевірятимуть на автентичність – вона встановлюватиметься системою наскрізної перевірки із перевіркою на рівні дистриб’юторів.
У місцях відпуску ліки скануватимуть і перевірятимуть, чи відповідає інформація на унікальному верифікаторі тій, яка внесена виробником до централізованого сховища даних. Якщо дані збігатимуться, то код на упаковці деактивуватиметься і лікарський засіб видадуть пацієнту.
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Якщо ж інформація не збігатиметься — система видасть попередження і визначить це як надзвичайний випадок. Тоді такі ліки не видаватимуть споживачу, а їхньою перевіркою займуться компетентні органи.
Маркування за допомогою двовимірного штрих-коду забезпечить дотримання прав пацієнтів на безпечні лікарські засоби в Україні та дієву протидію потраплянню фальсифікованих ліків на територію України, вказали в МОЗ.
Також додали, що таким чином Україна поступово переходить на стандарти ЄС для забезпечення українців якісними ліками й боротьби з фальсифікатом.
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