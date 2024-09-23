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Як правильно вживати антибіотики - відповідь МОЗ

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Щорічно 700 000 людей помирають від резистентних до антибіотиків інфекцій. Дотримання простих правил вживання антибіотиків може врятувати життя та допомогти у боротьбі з антибіотикорезистентністю.

Дотримання простих правил вживання антибіотиків може допомогти у боротьбі з антибіотикорезистентністю, зазначили у МОЗ, пише УНН

У світі щорічно близько 700 000 людей помирають від резистентних до антибіотиків інфекцій? Тобто таких, що не піддаються лікуванню антибіотиками. Ви можете зробити свій внесок у боротьбу з антибіотикорезистентністю та, цілком можливо, врятувати своє життя й життя близьких. Для цього дотримуйтеся простих правил вживання антибіотиків

- вказали у МОЗ і перечислили:
  • Вживайте антибіотики виключно за призначенням лікаря. 
  • Не використовуйте антибіотики для лікування вірусних інфекцій.
  • Не зберігайте залишок антибіотиків на випадок наступної хвороби та не передавайте іншим людям. Також не вживайте антибіотики, призначені не вам.
  • Дотримуйтеся режиму: не пропускайте вживання антибіотиків.
  • Навіть якщо почуваєтеся краще, завершіть повний курс антибіотикотерапії.

"Через небезпеку, яку становить безконтрольне застосування антибіотиків, в Україні відпуск цих ліків здійснюється тільки за рецептом. Дотримуйтеся рекомендацій лікаря та відповідально ставтеся до вживання антибактеріальних препаратів - заради свого здоровʼя та здоровʼя інших", - наголосили у МОЗ.

Інфекціоніст Ольга Голубовська: антибіотикорезистентність - проблема номер один у військових10.09.24, 11:56 • 77929 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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