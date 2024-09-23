Як правильно вживати антибіотики - відповідь МОЗ
Київ • УНН
Щорічно 700 000 людей помирають від резистентних до антибіотиків інфекцій. Дотримання простих правил вживання антибіотиків може врятувати життя та допомогти у боротьбі з антибіотикорезистентністю.
Дотримання простих правил вживання антибіотиків може допомогти у боротьбі з антибіотикорезистентністю, зазначили у МОЗ, пише УНН.
У світі щорічно близько 700 000 людей помирають від резистентних до антибіотиків інфекцій? Тобто таких, що не піддаються лікуванню антибіотиками. Ви можете зробити свій внесок у боротьбу з антибіотикорезистентністю та, цілком можливо, врятувати своє життя й життя близьких. Для цього дотримуйтеся простих правил вживання антибіотиків
- Вживайте антибіотики виключно за призначенням лікаря.
- Не використовуйте антибіотики для лікування вірусних інфекцій.
- Не зберігайте залишок антибіотиків на випадок наступної хвороби та не передавайте іншим людям. Також не вживайте антибіотики, призначені не вам.
- Дотримуйтеся режиму: не пропускайте вживання антибіотиків.
- Навіть якщо почуваєтеся краще, завершіть повний курс антибіотикотерапії.
"Через небезпеку, яку становить безконтрольне застосування антибіотиків, в Україні відпуск цих ліків здійснюється тільки за рецептом. Дотримуйтеся рекомендацій лікаря та відповідально ставтеся до вживання антибактеріальних препаратів - заради свого здоровʼя та здоровʼя інших", - наголосили у МОЗ.
Інфекціоніст Ольга Голубовська: антибіотикорезистентність - проблема номер один у військових10.09.24, 11:56 • 77929 переглядiв