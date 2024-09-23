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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как правильно употреблять антибиотики - ответ Минздрава

Как правильно употреблять антибиотики - ответ Минздрава

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 14:07  •  11623 просмотра

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Ежегодно 700 000 человек умирают от резистентных к антибиотикам инфекций. Соблюдение простых правил употребления антибиотиков может спасти жизнь и помочь в борьбе с антибиотикорезистентностью.

Соблюдение простых правил употребления антибиотиков может помочь в борьбе с антибиотикорезистентностью, отметили в Минздраве, пишет УНН

В мире ежегодно около 700 000 человек умирают от резистентных к антибиотикам инфекций? То есть таких, которые не поддаются лечению антибиотиками. Вы можете внести свой вклад в борьбу с антибиотикорезистентностью и, вполне возможно, спасти свою жизнь и жизнь близких. Для этого придерживайтесь простых правил употребления антибиотиков

- указали в Минздраве и перечислили:
  • Употребляйте антибиотики исключительно по назначению врача. 
  • Не используйте антибиотики для лечения вирусных инфекций.
  • Не храните остаток антибиотиков на случай следующей болезни и не передавайте другим людям. Также не употребляйте антибиотики, назначенные не вам.
  • Придерживайтесь режима: не пропускайте прием антибиотиков.
  • Даже если чувствуете себя лучше, завершите полный курс антибиотикотерапии.

"Из-за опасности, которую представляет бесконтрольное применение антибиотиков, в Украине отпуск этих лекарств осуществляется только по рецепту. Придерживайтесь рекомендаций врача и ответственно относитесь к употреблению антибактериальных препаратов - ради своего здоровья и здоровья других", - отметили в Минздраве.

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных10 сентября 2024, 08:56 • 76813 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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