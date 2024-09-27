Лекарства в Украине дополнительно будут защищать от фальсификаций: что известно

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Кабмин принял решение о создании национальной системы верификации лекарств с 2D-кодированием. Производители обязаны маркировать упаковки лекарств уникальным кодом, что позволит проверять подлинность препаратов.

Кабинет министров Украины принял решение о создании и функционировании национальной системы верификации лекарств с 2D-кодированием. Оно обязывает производителей наносить средства безопасности на упаковки лекарственных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины. 

Детали 

Производители будут обязаны маркировать упаковки лекарств кодом с уникальным идентификатором.

Наносить средства безопасности можно будет добровольно  с 1 января 2026 года, обязательно - с 1 января 2028 года.

 Перед предоставлением потребителю лекарства будут проверять на подлинность - она будет устанавливаться системой сквозной проверки с проверкой на уровне дистрибьюторов.

В местах отпуска лекарства будут сканировать и проверять, соответствует ли информация на уникальном верификаторе той, которая внесена производителем в централизованное хранилище данных. Если данные будут совпадать, то код на упаковке будет деактивироваться и лекарственное средство выдадут пациенту.

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Если же информация не будет совпадать - система выдаст предупреждение и определит это как чрезвычайный случай. Тогда такие лекарства не будут выдавать потребителю, а их проверкой займутся компетентные органы.

Маркировка с помощью двумерного штрих-кода обеспечит соблюдение прав пациентов на безопасные лекарственные средства в Украине и действенное противодействие попаданию фальсифицированных лекарств на территорию Украины, указали в Минздраве.

Также добавили, что таким образом Украина постепенно переходит на стандарты ЕС для обеспечения украинцев качественными лекарствами и борьбы с фальсификатом. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЗдоровье