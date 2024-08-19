Правительство одобрило упрощение регистрации лекарств

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, упрощающий процедуру регистрации лекарственных средств, закупаемых ГП "Медицинские закупки Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

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"На днях правительство одобрило законопроект, упрощающий процедуру регистрации лекарственных средств, закупаемых ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Соответствующие изменения планируется внести в Закон Украины "О лекарственных средствах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что основная цель: расширить доступ пациентов к новым лекарственным средствам и вакцинам, которые могут закупаться МЗУ за счет государственного бюджета.

В частности, речь идет о регистрации препаратов, внесенных в перечень преквалифицированных ВОЗ лекарственных средств, вакцин и лекарств, включенных в базу данных лекарственных средств, которые могут закупаться в рамках чрезвычайного плана Президента по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ (PEPFAR).

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Сейчас законом о лекарственных средствах предусмотрена упрощенная процедура регистрации лекарственных средств, закупаемых уполномоченным на закупки лицом, для лекарственных средств, зарегистрированных компетентным органом США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, и которые применяются на территории этих стран или компетентным органом Евросоюза по централизованной процедуре и применяются на территории государств-членов ЕС, информирует Минздрав.

Отмечается, что в этот перечень также предусмотрены изменения в новом законопроекте. Речь идет, как указано, о лекарственных средствах, зарегистрированных в Великобритании, а также – в государствах-членах ЕС по децентрализованной процедуре.

"Сейчас поставщики могут зарегистрировать лекарственные средства в течение одного месяца для поставки МЗУ, зато Государственный экспертный центр Минздрава Украины проводит экспертизу материалов при полной процедуре регистрации в течение 7 месяцев", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на зарегистрированные лекарства заявителю выдается удостоверение с указанием срока действия, в течение которого препарат разрешается к применению на территории Украины. Такой препарат может применяться в Украине в течение 5 лет со дня его государственной регистрации. По истечении этого срока его дальнейшее применение возможно при условии перерегистрации.

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