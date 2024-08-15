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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев и 20 областей дозаказали омикрон-специфическую вакцину против COVID-19

Киев и 20 областей дозаказали омикрон-специфическую вакцину против COVID-19

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 00:42  •  3211 просмотра

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В связи с повышением заболеваемости COVID-19 Киев и 20 областей дозаказали около 14 тысяч доз омикрон-специфической вакцины. Вакцину для бесплатных прививок получат областные центры контроля и профилактики болезней до 20 августа.

В связи с повышением заболеваемости COVID-19 Киев и 20 областей дозаказали около 14 тысяч доз омикрон-специфической вакцины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вакцину для бесплатных прививок дозаказали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области и Киев. Их получат областные центры контроля и профилактики болезней, которые доставят вакцину в пункты прививок.

Все области, кроме Одесской, получат вакцину до 16 августа. В Одесскую область вакцина прибудет 20 августа. Также 10 областей - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая - и город Киев заказали вместе 1 300 доз вакцины против COVID-19 (вакцина Comirnaty от Pfizer) для детей,

- говорится в сообщении.

Напомним

В столице зафиксирован стремительный рост случаев COVID-19. За вторую неделю августа заболели 1283 человека, растет количество госпитализаций, КГГА призывает соблюдать меры безопасности.

На Кировоградщине не подтвердили новый штамм COVID-19 FLiRT14 августа 2024, 18:24 • 16392 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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