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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Кировоградщине не подтвердили новый штамм COVID-19 FLiRT

На Кировоградщине не подтвердили новый штамм COVID-19 FLiRT

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 18:24  •  8236 просмотра

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В Кировоградской области не выявлен новый штамм коронавируса FLiRT. Количество больных COVID-19 в регионе растет, за последние 4 недели увеличившись с 6 до 92 случаев в неделю.

На территории Кировоградской области лабораторно не подтвердили новый штамм коронавируса FLiRT. Биологические образцы материалов всех больных коронавирусом отправили на исследование в Национальную референс-лабораторию, сейчас ждут результатов. Об этом во время брифинга, который состоялся 14 августа, рассказала главный санитарный врач региона Надежда Оперчук, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, симптомы нового штамма - такие же, как у других штаммов COVID-19.

"Лихорадка, общая слабость, головная и мышечная боль, насморк, повышение температуры, кашель. У большинства пациентов - потеря вкуса и обоняния".

FLiRT передается значительно быстрее, сказала врач. В целом же в Украине распространяется десять штаммов Omicron, и о введении карантинных ограничений речь не идет.

"С 2023 года коронавирус исключили из перечня особо опасных инфекций и перевели в группу острых респираторных вирусных инфекций. Превышение эпидпорога обычно фиксируем в начале октября".

Чтобы диагностировать коронавирус, у врачей есть быстрые тесты - результаты можно узнать за 15 минут, сказала Надежда Оперчук.

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"Кроме того, врачи могут сделать ПЦР-диагностику: отобрать материал, сделав мазок из носа или зева, и доставить в вирусологическую лабораторию. Исследования бесплатные, результат сообщают через 3-4 часа".

На Кировоградщине количество больных COVID-19 стремительно увеличивается на протяжении последних четырех недель, рассказала врач. Количество зафиксированных за этот период случаев заболевания с шести за неделю увеличилось до 92.

"До середины июля в области еженедельно фиксировали от двух до четырех выпадов. За две недели от осложнений коронавируса умерли три женщины. Сейчас больше всего больных в городе Кропивницкий - 26, пятеро из них - дети. На лечении находятся 122 больных, 14 из которых - дети".

Резкое увеличение количества больных, по ее словам, фиксируют по всей Украине. Рост заболеваемости ожидают в конце лета и осенью.

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"В июне зарегистрировали две тысячи больных, в июле - почти 12 тысяч".

Вакцины, которые есть в Украине - действенные для выработки иммунитета при всех штаммах вируса. В области есть американская вакцина "Comirnaty" для детей и взрослых, сказала Надежда Оперчук.

"В Кировоградской области есть 60 доз детской вакцины и 280 доз для взрослых. Сегодня, 14 августа, прибудет еще одна партия вакцины".

Чтобы узнать, какой уровень антител против коронавируса имеет человек, по словам врача, надо сдать иммуноферментный анализ на выявление иммуноглобулина.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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