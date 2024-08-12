В Украине выявлено 5 случаев нового субварианта ковида FLiRT - Минздрав

В Украине зарегистрировано 5 случаев FLiRT, нового субварианта коронавируса Omicron, который мог спровоцировать значительную часть заболеваний этой эпидемической волны, сообщил на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет УНН.

Детали

"Те страны, которые отчитывались о подъеме заболеваемости, точно также идентифицировали, что это новый подтип штамма Omicron - FLiRT. По результатам секвенирования на территории Украины мы его также идентифицировали. У нас уже 5 положительных образцов по результатам полного ионного секвенирования", - отметил Кузин.

По его словам, идентификация лишь 5 случаев нового штамма FLiRT среди общей массы, не исключает того, что именно этим субвариантом вызвана большая часть случаев заболевания, значительный рост которого был зафиксирован в прошлом месяце.

На Івано-Франківщині від нового штаму COVID-19 FLiRT померла 80-річна жінка