В Украине выявлено 5 случаев нового субварианта ковида FLiRT - Минздрав
Киев • УНН
В Украине зарегистрировано 5 случаев нового субварианта коронавируса Omicron - FLiRT. Этот штамм мог спровоцировать значительную часть заболеваний последней эпидемической волны, сообщил главный санитарный врач Украины.
В Украине зарегистрировано 5 случаев FLiRT, нового субварианта коронавируса Omicron, который мог спровоцировать значительную часть заболеваний этой эпидемической волны, сообщил на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет УНН.
Детали
"Те страны, которые отчитывались о подъеме заболеваемости, точно также идентифицировали, что это новый подтип штамма Omicron - FLiRT. По результатам секвенирования на территории Украины мы его также идентифицировали. У нас уже 5 положительных образцов по результатам полного ионного секвенирования", - отметил Кузин.
По его словам, идентификация лишь 5 случаев нового штамма FLiRT среди общей массы, не исключает того, что именно этим субвариантом вызвана большая часть случаев заболевания, значительный рост которого был зафиксирован в прошлом месяце.
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