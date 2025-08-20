$41.360.10
08:14 • 12986 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 11133 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 13596 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 16442 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 117775 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 104455 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 98863 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 37801 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100503 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74803 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
Ліквідовано наркоугруповання: вилучено 8 мільйонів доз психотропів на 2 мільярди гривень

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Правоохоронці знешкодили наркоугруповання, яке виробляло та поширювало мефедрон та амфетамін по всій Україні. Запобігли потраплянню на "чорний" ринок понад 8 мільйонів доз наркотиків вартістю майже 2 мільярди гривень.

Ліквідовано наркоугруповання: вилучено 8 мільйонів доз психотропів на 2 мільярди гривень

Правоохоронці викрили та знешкодили потужне наркоугруповання, яке виготовляло й поширювало мефедрон та амфетамін у промислових масштабах по всій Україні. Завдяки масштабній спецоперації вдалося запобігти потраплянню на "чорний" ринок понад 8 мільйонів доз наркотиків загальною вартістю майже 2 мільярди гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Організаторами злочинного бізнесу стали двоє мешканців Черкаської області віком 31 та 32 роки. Один займався закупівлею прекурсорів та хімікатів через інтернет-магазини з оплатою криптовалютою і доставкою до підпільних лабораторій. Інший відповідав за роботу лабораторій, безпосередньо синтезував психотропи та організовував їх збут у великих розмірах.

Виготовлені наркотики відправлялися у всі регіони України через логістичні компанії, а також поширювалися через так звані "мастерклади" – гуртові схованки із забороненими речовинами.

У ході обшуків правоохоронці виявили:

  • понад 10,4 тис. літрів прекурсорів (еквівалент майже 2 тонн мефедрону);
    • 250 кг фенілнітропропену – для виробництва амфетаміну;
      • 29 кг готового мефедрону;
        • лабораторне обладнання, мобільні телефони та чорнові записи.

          За оцінками експертів, цього було б достатньо, щоб виготовити мільйони доз психотропів і отримати гігантський незаконний прибуток.

          Затриманим повідомлено про підозру за:

          • ч. 3 ст. 307 КК України – незаконне виробництво та збут наркотиків у великих розмірах;
            • ч. 3 ст. 311 КК України – незаконне виробництво та зберігання прекурсорів.

              За ці злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відомо, що один із підозрюваних уже мав судимість за аналогічні правопорушення.

              Наразі досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за підтримки Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

              Розвозили кокаїн цілодобово по Києву та Одесі: затримано 10 наркоділків 18.08.25, 10:36

              Степан Гафтко

              СуспільствоКримінал та НП
              Черкаська область