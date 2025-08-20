Ліквідовано наркоугруповання: вилучено 8 мільйонів доз психотропів на 2 мільярди гривень
Київ • УНН
Правоохоронці знешкодили наркоугруповання, яке виробляло та поширювало мефедрон та амфетамін по всій Україні. Запобігли потраплянню на "чорний" ринок понад 8 мільйонів доз наркотиків вартістю майже 2 мільярди гривень.
Правоохоронці викрили та знешкодили потужне наркоугруповання, яке виготовляло й поширювало мефедрон та амфетамін у промислових масштабах по всій Україні. Завдяки масштабній спецоперації вдалося запобігти потраплянню на "чорний" ринок понад 8 мільйонів доз наркотиків загальною вартістю майже 2 мільярди гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Організаторами злочинного бізнесу стали двоє мешканців Черкаської області віком 31 та 32 роки. Один займався закупівлею прекурсорів та хімікатів через інтернет-магазини з оплатою криптовалютою і доставкою до підпільних лабораторій. Інший відповідав за роботу лабораторій, безпосередньо синтезував психотропи та організовував їх збут у великих розмірах.
Виготовлені наркотики відправлялися у всі регіони України через логістичні компанії, а також поширювалися через так звані "мастерклади" – гуртові схованки із забороненими речовинами.
У ході обшуків правоохоронці виявили:
- понад 10,4 тис. літрів прекурсорів (еквівалент майже
2 тонн мефедрону);
- 250 кг фенілнітропропену – для виробництва
амфетаміну;
- 29 кг готового мефедрону;
- лабораторне обладнання, мобільні телефони та чорнові
записи.
За оцінками експертів, цього було б достатньо, щоб виготовити мільйони доз психотропів і отримати гігантський незаконний прибуток.
Затриманим повідомлено про підозру за:
- ч. 3 ст. 307 КК України – незаконне виробництво та
збут наркотиків у великих розмірах;
- ч. 3 ст. 311 КК України – незаконне виробництво та
зберігання прекурсорів.
За ці злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відомо, що один із підозрюваних уже мав судимість за аналогічні правопорушення.
Наразі досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за підтримки Департаменту боротьби з наркозлочинністю.
