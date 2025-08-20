Ликвидирована наркогруппировка: изъято 8 миллионов доз психотропов на 2 миллиарда гривен
Киев • УНН
Правоохранители обезвредили наркогруппировку, которая производила и распространяла мефедрон и амфетамин по всей Украине. Предотвращено попадание на "черный" рынок более 8 миллионов доз наркотиков стоимостью почти 2 миллиарда гривен.
Правоохранители разоблачили и обезвредили мощную наркогруппировку, которая производила и распространяла мефедрон и амфетамин в промышленных масштабах по всей Украине. Благодаря масштабной спецоперации удалось предотвратить попадание на "черный" рынок более 8 миллионов доз наркотиков общей стоимостью почти 2 миллиарда гривен. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Организаторами преступного бизнеса стали двое жителей Черкасской области в возрасте 31 и 32 года. Один занимался закупкой прекурсоров и химикатов через интернет-магазины с оплатой криптовалютой и доставкой в подпольные лаборатории. Другой отвечал за работу лабораторий, непосредственно синтезировал психотропы и организовывал их сбыт в больших размерах.
Изготовленные наркотики отправлялись во все регионы Украины через логистические компании, а также распространялись через так называемые "мастерклады" – оптовые тайники с запрещенными веществами.
В ходе обысков правоохранители обнаружили:
- более 10,4 тыс. литров прекурсоров (эквивалент почти
2 тонн мефедрона);
- 250 кг фенилнитропропена – для производства
амфетамина;
- 29 кг готового мефедрона;
- лабораторное оборудование, мобильные телефоны и черновые
записи.
По оценкам экспертов, этого было бы достаточно, чтобы изготовить миллионы доз психотропов и получить гигантскую незаконную прибыль.
Задержанным сообщено о подозрении по:
- ч. 3 ст. 307 УК Украины – незаконное производство и
сбыт наркотиков в больших размерах;
- ч. 3 ст. 311 УК Украины – незаконное производство и
хранение прекурсоров.
За эти преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Известно, что один из подозреваемых уже имел судимость за аналогичные правонарушения.
Сейчас досудебное расследование продолжается, его осуществляют следователи Главного следственного управления Нацполиции при поддержке Департамента по борьбе с наркопреступностью.
