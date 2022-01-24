Лікар розповів, як відрізнити доброякісну пухлину від злоякісної
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Багато пацієнтів, вперше почувши, що у них виявлена пухлина, прирівнюють її мало не до смертельного вироку. При цьому сучасна медицина легко справляється з доброякісними пухлинами. Чим доброякісна пухлина відрізняється від злоякісної і чому це не страшно, у коментарі журналістам УНН розповів клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.
Деталі
Головна відмінність доброякісної пухлини від злоякісної - це повільне зростання і відсутність агресивності: доброякісна пухлина не дає метастазів в інші тканини і органи.
Цитата:
“Доброякісна пухлина - це скупчення клітин, які не мають потенціалу до місцевого поширення або віддаленого метастазування. Так, доброякісні пухлини можуть рости, але при цьому вони не заміщають здорові тканини, а ростуть поруч з ними. Злоякісні пухлини характеризуються, окрім іншого, експансивним характером росту, з можливістю лімфогенного або гематогенного метастазування", - пояснив лікар.
Максим Єрмаков підкреслив — деякі пухлини належать до групи передракових.
"Це прикордонний стан, коли, зараз доброякісна пухлина, маючи певні характеристики (гіперплазію, атипію, метаплазію, дисплазію — ред.), може стати злоякісною. Такі пухлини варто або видаляти, або обережно спостерігати за ними, щоб вчасно виявити небезпечні зміни", — розповів лікар.
За словами лікаря, багато злоякісних пухлин вчасно не виявляються, адже на початковому етапі утворення не мають яскраво вираженої симптоматики. Саме тому всі люди, що перебувають у групі ризику, повинні проходити щорічний скринінг організму.
"Доброякісна пухлина не завжди вимагає видалення, але обов'язково повинна спостерігатися в динаміці. Найчастіше з самого початку пухлина себе ждим чином не проявляє, тому без скринінгу її складно виявити. Але все ж, якщо новоутворення знаходиться на поверхні тіла, то людина може відчувати ущільнення, біль і дискомфорт. При появі будь-яких симптомів обов'язково звертатися до профільного лікаря. У будь-якому випадку онкологічне захворювання краще попередити, ніж лікувати. Тому скринінг організму на онкозахворювання - обов'язковий для всіх", - вважає лікар.
По темі
Фахівці лікарні ізраїльської онкології LISOD розповіли, які симптоми потрібно перевірити, щоб виключити рак.