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Шахед-136

Лікар розповів, як відрізнити доброякісну пухлину від злоякісної

Лікар розповів, як відрізнити доброякісну пухлину від злоякісної

Київ • УНН

 • 279272 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Багато пацієнтів, вперше почувши, що у них виявлена пухлина, прирівнюють її мало не до смертельного вироку. При цьому сучасна медицина легко справляється з доброякісними пухлинами. Чим доброякісна пухлина відрізняється від злоякісної і чому це не страшно, у коментарі журналістам УНН розповів клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.

Деталі

Головна відмінність доброякісної пухлини від злоякісної - це повільне зростання і відсутність агресивності: доброякісна пухлина не дає метастазів в інші тканини і органи.

Цитата:

“Доброякісна пухлина - це скупчення клітин, які не мають потенціалу до місцевого поширення або віддаленого метастазування. Так, доброякісні пухлини можуть рости, але при цьому вони не заміщають здорові тканини, а ростуть поруч з ними. Злоякісні пухлини характеризуються, окрім іншого, експансивним характером росту, з можливістю лімфогенного або гематогенного метастазування", - пояснив лікар.

Максим Єрмаков підкреслив — деякі пухлини належать до групи передракових.

"Це прикордонний стан, коли, зараз доброякісна пухлина, маючи певні характеристики (гіперплазію, атипію, метаплазію, дисплазію — ред.), може стати злоякісною. Такі пухлини варто або видаляти, або обережно спостерігати за ними, щоб вчасно виявити небезпечні зміни", — розповів лікар.

За словами лікаря, багато злоякісних пухлин вчасно не виявляються, адже на початковому етапі утворення не мають яскраво вираженої симптоматики. Саме тому всі люди, що перебувають у групі ризику, повинні проходити щорічний скринінг організму.

"Доброякісна пухлина не завжди вимагає видалення, але обов'язково повинна спостерігатися в динаміці. Найчастіше з самого початку пухлина себе ждим чином не проявляє, тому без скринінгу її складно виявити. Але все ж, якщо новоутворення знаходиться на поверхні тіла, то людина може відчувати ущільнення, біль і дискомфорт. При появі будь-яких симптомів обов'язково звертатися до профільного лікаря. У будь-якому випадку онкологічне захворювання краще попередити, ніж лікувати. Тому скринінг організму на онкозахворювання - обов'язковий для всіх", - вважає лікар.

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