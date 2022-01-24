Врач рассказал, как отличить доброкачественную опухоль от злокачественной

КИЕВ. 24 января. УНН. Многие пациенты, впервые услышав, что у них обнаружена опухоль, приравнивают ее чуть ли не к смертельному приговору. При этом современная медицина легко справляется с доброкачественными опухолями. Чем доброкачественная опухоль отличается от злокачественной и почему это не страшно, в комментарии журналистам УНН рассказал клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков.