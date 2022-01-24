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Врач рассказал, как отличить доброкачественную опухоль от злокачественной

Врач рассказал, как отличить доброкачественную опухоль от злокачественной

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КИЕВ. 24 января. УНН. Многие пациенты, впервые услышав, что у них обнаружена опухоль, приравнивают ее чуть ли не к смертельному приговору. При этом современная медицина легко справляется с доброкачественными опухолями. Чем доброкачественная опухоль отличается от злокачественной и почему это не страшно, в комментарии журналистам УНН рассказал клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков.

Детали

Главное отличие доброкачественной опухоли от злокачественной — это медленный рост и отсутствие агрессивности: доброкачественная опухоль не дает метастазов в другие ткани и органы.

Цитата:

“Доброкачественная опухоль — это скопление клеток, не имеющих потенциала к местному распространению или отдаленному метастазированию. Да, доброкачественные опухоли могут расти, но при этом они не замещают здоровые ткани, а растут рядом с ними. Злокачественные опухоли характеризуются, помимо прочего, экспансивным характером роста, с возможностью лимфогенного или гематогенного метастазирования”, — объяснил врач.

Максим Ермаков подчеркнул — некоторые опухоли относятся к группе предраковых.

“Это пограничное состояние, когда, в настоящий момент доброкачественная опухоль, имея определенные характеристики (гиперплазию, атипию, метаплазию, дисплазию — ред.), может стать злокачественной. Такие опухоли стоит либо удалять, либо осторожно наблюдать за ними, чтобы вовремя обнаружить опасные изменения”, — рассказал врач.

По словам врача, многие злокачественные опухоли вовремя не обнаруживаются, так как на начальном этапе формирования не имеют ярко выраженной симптоматики. Именно поэтому все люди, находящиеся в группе риска, должны проходить ежегодный скрининг организма.

“Доброкачественная опухоль не всегда требует удаления, но обязательно должна наблюдаться в динамике. Чаще всего с самого начала опухоль себя никак не проявляет, поэтому без скрининга ее сложно обнаружить. Но все же, если новообразование находится на поверхности тела, то человек может ощущать уплотнения, боль и дискомфорт. При появлении любых симптомов обязательно обращаться к профильному врачу. В любом случае онкологическое заболевание лучше предупредить, чем лечить. Поэтому скрининг организма на онкозаболевания — обязателен для всех”, — считает врач.

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