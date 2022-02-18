Лікар розповів, чим променева терапія відрізняється від брахітерапії

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 12072 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 37935 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 58957 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 61611 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 91905 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 150742 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 167551 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212733 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200134 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187162 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.5 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 79592 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 83088 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 80888 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 67920 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 97447 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 97391 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 67878 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 238468 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 362374 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 618950 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 78234 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 117429 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 143576 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 165032 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 177711 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Лікар розповів, чим променева терапія відрізняється від брахітерапії

Лікар розповів, чим променева терапія відрізняється від брахітерапії

Київ • УНН

 • 34617 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Променева терапія — один з найпоширеніших методів лікування онкологічних захворювань. За словами завідувачки відділенням променевої терапії Лікарні ізраїльської онкології LISOD Марини Соколовської, близько 70% всіх онкопацієнтів проходить такий вид терапії, повідомляє УНН.

Деталі

Під час променевої терапії відбувається опромінення в будь-яких ділянках тіла, брахітерапія ж - це локальне опромінення безпосередньо пухлини.

Цитата:

“Променева терапія - це загальне поняття в лікуванні онкологічних пацієнтів, вона може бути дистанційною — тобто за допомогою лінійних прискорювачів ми забезпечуємо опромінення в будь-яких ділянках тіла пацієнта. Брахітерапія - це локальне опромінення, воно може бути внутрішньопорожнинним, внутрішньотканинним, коли джерело іонізуючого випромінювання підводиться безпосередньо до пухлини.

Наприклад, лікування гінекологічних пацієнтів, лікування захворювань порожнини рота. Таким чином, ми можемо мінімізувати навантаження на навколишні здорові тканини і максимально сконцентрувати опромінення на пухлину. Але це можливо тільки при невеликих процесах або як буст — додаткове опромінення після дистанційного курсу", — пояснила Марина Соколовська.

Головне, за словами лікаря, під час проведення будь-якої терапії лікарі повинні керуватися міжнародними стандартами.

“Лікарня ізраїльської онкології LISOD працює за міжнародними протоколами, які застосовуються в усьому світі, а рішення з тактики лікування ухвалюються на консиліумі, де фахівці: клінічні онкологи, променеві терапевти, хірурги, діагности розглядають всебічно конкретний випадок пацієнта і призначають оптимальну тактику лікування, відповідно до міжнародних протоколів. Пацієнт не отримає односторонньої думки, він отримає рішення консиліуму лікарів", - резюмувала лікар.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07