Лікар розповів, чим променева терапія відрізняється від брахітерапії
Київ • УНН
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Під час променевої терапії відбувається опромінення в будь-яких ділянках тіла, брахітерапія ж - це локальне опромінення безпосередньо пухлини.
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“Променева терапія - це загальне поняття в лікуванні онкологічних пацієнтів, вона може бути дистанційною — тобто за допомогою лінійних прискорювачів ми забезпечуємо опромінення в будь-яких ділянках тіла пацієнта. Брахітерапія - це локальне опромінення, воно може бути внутрішньопорожнинним, внутрішньотканинним, коли джерело іонізуючого випромінювання підводиться безпосередньо до пухлини.
Наприклад, лікування гінекологічних пацієнтів, лікування захворювань порожнини рота. Таким чином, ми можемо мінімізувати навантаження на навколишні здорові тканини і максимально сконцентрувати опромінення на пухлину. Але це можливо тільки при невеликих процесах або як буст — додаткове опромінення після дистанційного курсу", — пояснила Марина Соколовська.
Головне, за словами лікаря, під час проведення будь-якої терапії лікарі повинні керуватися міжнародними стандартами.
“Лікарня ізраїльської онкології LISOD працює за міжнародними протоколами, які застосовуються в усьому світі, а рішення з тактики лікування ухвалюються на консиліумі, де фахівці: клінічні онкологи, променеві терапевти, хірурги, діагности розглядають всебічно конкретний випадок пацієнта і призначають оптимальну тактику лікування, відповідно до міжнародних протоколів. Пацієнт не отримає односторонньої думки, він отримає рішення консиліуму лікарів", - резюмувала лікар.