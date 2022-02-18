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Врач рассказал, чем лучевая терапия отличается от брахитерапии

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Лучевая терапия — один из самых распространенных методов лечения онкологических заболеваний. По словам заведующей отделением лучевой терапии Больницы израильской онкологии LISOD Марины Соколовской, около 70% всех онкопациентов проходит такой вид терапии, сообщает УНН.

Детали

Во время лучевой терапии происходит облучение в любых участках тела, брахитерапия же — это локальное облучение непосредственно опухоли.

Цитата:

“Лучевая терапия — это общее понятие в лечении онкологических пациентов, она может быть дистанционной — то есть с помощью линейных ускорителей мы обеспечиваем облучение в любых участках тела пациента. Брахитерапия — это локальное облучение, оно может быть внутриполостным, внутритканевым, когда источник ионизирующего излучения подводится непосредственно к опухоли.

Например, лечение гинекологических пациентов, лечение заболеваний полости рта. Таким образом, мы можем минимизировать нагрузку на окружающие здоровые ткани и максимально сконцентрировать облучение на опухоль. Но это возможно только при небольших процессах или как буст — дополнительное облучение после дистанционного курса”, — пояснила Марина Соколовская.

Главное, по словам врача, во время проведения любой терапии врачи должны руководствоваться международными стандартами.

“Больница израильской онкологии LISOD работает по международным протоколам, которые применяются во всем мире, а решения по тактике лечения принимаются на консилиуме, где специалисты: клинические онкологи, лучевые терапевты, хирурги, диагносты рассматривают всесторонне конкретный случай пациента и назначают оптимальную тактику лечения, в соответствии с международными протоколами. Пациент не получит одностороннего мнения, он получит решение консилиума врачей”, — резюмировала врач.

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