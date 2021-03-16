Лікар-інфекціоніст пояснив, чому антиген коронавірусу шукають у носоглотці

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“Коронавірус належить до респіраторної групи — вони всі розмножуються на слизовій. Тому шукають вірус саме на слизовій, а не в крові. Їхня „улюблена їжа“ — це клітини слизової та дихальних шляхів. Віруси умовно розподілили між собою на світовій нараді, хто що буде їсти. А антиген — це цілий збудник або його компоненти. І якщо він є на слизових, то людина заразна. Якщо того збудника немає, значить людина не заразна та не хвора”, — пояснює інфекціоніст.

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Саме тому, за словами медика, антиген шукають на слизовій, бо, наприклад, перевіряти кров на його наявність може не мати сенсу. Гайдук наголосив, що чим чутливіший тест, тим меншу кількість антигену на слизовій він може виявити, а отже діагностувати COVID-19 навіть без наявності симптомів.

“У слизовій шукаються частинки антигену вірусу. Якщо є достатня кількість вірусу при чутливому методі, тоді тест точно покаже чи заражена людина. Якщо недостатня кількість, то тест буде від’ємний. До речі, існує багато факторів, які нас можуть врятувати від масивного інфікування. Наприклад при охолодженні падає рівень інтерферонів і ми інфікуємося більше, тому що падає захисна функція. Коли людина заражена, то в слизі є сотні тисяч збудників вірусу”, — зауважив лікар.