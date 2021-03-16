Врач-инфекционист объяснил, почему антиген коронавируса ищут в носоглотке

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“Коронавирус относится к респираторной группе — они все размножаются на слизистой. Поэтому ищут вирус именно на слизистой, а не в крови. Их „любимая еда“ — это клетки слизистой и дыхательных путей. Вирусы условно расспределили между собой на мировом совещании, кто что будет есть. А антиген — это целый возбудитель или его компоненты. И если он на слизистых, то человек заразен. Если того возбудителя нет, значит человек не заразен и не болен”, — объясняет инфекционист.

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Именно поэтому, по словам медика, антиген ищут на слизистой, поскольку, например, проверять кровь на его наличие может не иметь смысла. Гайдук отметил, что чем чувствительнее тест, тем меньшее количество антигена на слизистой он может обнаружить, а следовательно диагностировать COVID-19 даже без наличия симптомов.

“В слизистой ищутся частицы антигена вируса. Если есть достаточное количество вируса при чувствительном методе, тогда тест точно покажет заражен ли человек. Если недостаточное количество, то тест будет отрицательный. Кстати, существует много факторов, которые нас могут спасти от массивного инфицирования. Например, при охлаждении падает уровень интерферонов и мы инфицируемся больше, потому что падает защитная функция. Когда человек заражен, то в слизи есть сотни тысяч возбудителей вируса”, — отметил врач.