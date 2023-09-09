Лідери G20 в декларації закликали до припинення бойових дій в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Відповідно до Делійської декларації, прийнятої за підсумками саміту, лідери країн Великої двадцятки з глибоким занепокоєнням відзначили величезні людські страждання та негативний вплив війни в Україні на глобальну економіку. Також лідери закликали до припинення військових дій та мирного вирішення конфлікту, що відповідає Статуту ООН, передає УНН.
Деталі
У декларації, прийнятій за підсумками саміту, лідери G20 засудили агресію росії проти України та повторили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Вони також закликали до припинення військових дій та до мирного вирішення конфлікту. Лідери G20 також висловили занепокоєння з приводу людських страждань і негативного впливу війни на світову економіку.
Зокрема у тексті декларації йшлося про те, що:
-
- Лідери G20 з глибоким занепокоєнням відзначили величезні людські страждання та негативний вплив воєн і конфліктів у всьому світі.
-
- Учасники повторили свої національні позиції щодо війни в Україні та підкреслили, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН.
-
- Лідери G20 визнали, що війна в Україні має значні наслідки для глобальної економіки, зокрема для продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків поставок, макрофінансової стабільності, інфляції та зростання.
-
- Учасники саміту закликали до припинення військових руйнувань або інших нападів на відповідну інфраструктуру.
-
- Лідери G20 закликали всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, у тому числі територіальну цілісність і суверенітет, міжнародне гуманітарне право та багатосторонню систему, яка забезпечує мир і стабільність.
-
- Вони також висловили занепокоєння з приводу несприятливого впливу конфліктів на безпеку цивільного населення.
-
Нагадаємо
Лідери G20 дійшли згоди щодо Делійської декларації, де висловили занепокоєння з приводу війни в Україні та її негативного впливу на світову економіку. У документі також наголошується на неприпустимості застосування ядерної зброї та важливість виконання зернової угоди.