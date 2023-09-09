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Лидеры G20 в декларации призвали к прекращению боевых действий в Украине

Лидеры G20 в декларации призвали к прекращению боевых действий в Украине

Киев • УНН

 • 458719 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Согласно Делийской декларации, принятой по итогам саммита, лидеры стран Большой двадцатки с глубокой обеспокоенностью отметили огромные человеческие страдания и негативное влияние войны в Украине на глобальную экономику. Также лидеры призвали к прекращению военных действий и мирному решению конфликта, что соответствует Уставу ООН, передает УНН.

Детали

В декларации, принятой по итогам саммита, лидеры G20 осудили агрессию россии против Украины и повторили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также призвали к прекращению военных действий и к мирному решению конфликта. Лидеры G20 также выразили обеспокоенность по поводу человеческих страданий и негативного влияния войны на мировую экономику.

В частности, в тексте декларации говорилось о том, что:

  • Лидеры G20 с глубокой обеспокоенностью отметили огромные человеческие страдания и негативное влияние войн и конфликтов во всем мире.
  • Участники повторили свои национальные позиции относительно войны в Украине и подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН.
  • Лидеры G20 признали, что война в Украине имеет значительные последствия для глобальной экономики, в частности для продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.
  • Участники саммита призвали к прекращению военных разрушений или других нападений на соответствующую инфраструктуру.
  • Лидеры G20 призвали все государства соблюдать принципы международного права, в том числе территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, обеспечивающую мир и стабильность.
  • Они также выразили обеспокоенность по поводу неблагоприятного влияния конфликтов на безопасность гражданского населения.

Напомним

Лидеры G20 пришли к согласию по Делийской декларации, где выразили обеспокоенность по поводу войны в Украине и ее негативного влияния на мировую экономику. В документе также отмечается недопустимость применения ядерного оружия и важность выполнения зернового соглашения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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