Лидеры G20 в декларации призвали к прекращению боевых действий в Украине

Детали

В декларации, принятой по итогам саммита, лидеры G20 осудили агрессию россии против Украины и повторили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также призвали к прекращению военных действий и к мирному решению конфликта. Лидеры G20 также выразили обеспокоенность по поводу человеческих страданий и негативного влияния войны на мировую экономику.

В частности, в тексте декларации говорилось о том, что:



Лидеры G20 с глубокой обеспокоенностью отметили огромные человеческие страдания и негативное влияние войн и конфликтов во всем мире.



Участники повторили свои национальные позиции относительно войны в Украине и подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН.



Лидеры G20 признали, что война в Украине имеет значительные последствия для глобальной экономики, в частности для продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.



Участники саммита призвали к прекращению военных разрушений или других нападений на соответствующую инфраструктуру.



Лидеры G20 призвали все государства соблюдать принципы международного права, в том числе территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, обеспечивающую мир и стабильность.



Они также выразили обеспокоенность по поводу неблагоприятного влияния конфликтов на безопасность гражданского населения.



Напомним

Лидеры G20 пришли к согласию по Делийской декларации, где выразили обеспокоенность по поводу войны в Украине и ее негативного влияния на мировую экономику. В документе также отмечается недопустимость применения ядерного оружия и важность выполнения зернового соглашения.