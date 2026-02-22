Легенда сальси Віллі Колон пішов із життя у віці 75 років
Київ • УНН
Віллі Колон, відомий тромбоніст і продюсер, помер у віці 75 років після госпіталізації через респіраторні ускладнення. Він був архітектором нью-йоркського звучання сальси та залишив значний слід у латиноамериканській музиці.
Світ латиноамериканської музики втратив одного зі своїх найвпливовіших творців – у суботу, 21 лютого, помер легендарний тромбоніст і продюсер Віллі Колон. Музикант, якого називали архітектором нью-йоркського звучання сальси, пішов із життя мирно в оточенні своєї родини після госпіталізації через респіраторні ускладнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Вільям Ентоні Колон Роман народився в Бронксі в 1950 році та вже у віці 15 років очолив власний гурт. Його творчий союз із вокалістом Ектором Лаво у 1960-х та 1970-х роках став визначальним для жанру, а спільний з Рубеном Блейдсом альбом "Siembra" 1978 року досі вважається одним із найбільш продаваних і соціально значущих у латиноамериканській музиці.
За свою тривалу кар'єру Колон записав понад 30 альбомів, отримав вісім номінацій на "Греммі" та став символом культурної ідентичності пуерториканської громади Нью-Йорка.
Ми втратили архітектора нью-йоркського звуку. Віллі не просто змінив сальсу – він розширив її, політизував, одягнув у міські хроніки та вивів на сцени, де вона раніше ніколи не звучала
Багатогранність та громадська діяльність музиканта
Окрім музичної діяльності, Віллі Колон був відомим активістом, актором та навіть офіцером поліції – у 2014 році він закінчив академію та служив заступником шерифа.
Його вплив залишався значним і в останні роки життя: музикант продовжував гастролювати до 2025 року, а його ім’я згадувалося у свіжих хітах сучасних зірок, таких як Bad Bunny. Родина музиканта зазначила, що хоча вони сумують через його відсутність, вони водночас радіють позачасовому дару його музики, яка житиме вічно.
