Легенда сальси Віллі Колон пішов із життя у віці 75 років

Світ латиноамериканської музики втратив одного зі своїх найвпливовіших творців – у суботу, 21 лютого, помер легендарний тромбоніст і продюсер Віллі Колон. Музикант, якого називали архітектором нью-йоркського звучання сальси, пішов із життя мирно в оточенні своєї родини після госпіталізації через респіраторні ускладнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Вільям Ентоні Колон Роман народився в Бронксі в 1950 році та вже у віці 15 років очолив власний гурт. Його творчий союз із вокалістом Ектором Лаво у 1960-х та 1970-х роках став визначальним для жанру, а спільний з Рубеном Блейдсом альбом "Siembra" 1978 року досі вважається одним із найбільш продаваних і соціально значущих у латиноамериканській музиці.

За свою тривалу кар'єру Колон записав понад 30 альбомів, отримав вісім номінацій на "Греммі" та став символом культурної ідентичності пуерториканської громади Нью-Йорка.

Ми втратили архітектора нью-йоркського звуку. Віллі не просто змінив сальсу – він розширив її, політизував, одягнув у міські хроніки та вивів на сцени, де вона раніше ніколи не звучала