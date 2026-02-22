$43.270.00
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалих
22:51 • 3764 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 24676 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 23950 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 32183 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 31895 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 26825 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23702 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організму
20 лютого, 19:44 • 27392 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 37093 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Легенда сальси Віллі Колон пішов із життя у віці 75 років

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Віллі Колон, відомий тромбоніст і продюсер, помер у віці 75 років після госпіталізації через респіраторні ускладнення. Він був архітектором нью-йоркського звучання сальси та залишив значний слід у латиноамериканській музиці.

Легенда сальси Віллі Колон пішов із життя у віці 75 років
Фото: Reuters

Світ латиноамериканської музики втратив одного зі своїх найвпливовіших творців – у суботу, 21 лютого, помер легендарний тромбоніст і продюсер Віллі Колон. Музикант, якого називали архітектором нью-йоркського звучання сальси, пішов із життя мирно в оточенні своєї родини після госпіталізації через респіраторні ускладнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вільям Ентоні Колон Роман народився в Бронксі в 1950 році та вже у віці 15 років очолив власний гурт. Його творчий союз із вокалістом Ектором Лаво у 1960-х та 1970-х роках став визначальним для жанру, а спільний з Рубеном Блейдсом альбом "Siembra" 1978 року досі вважається одним із найбільш продаваних і соціально значущих у латиноамериканській музиці.

Що сталося із зіркою "Маски" Пітером Гріном перед смертю - розкрито причину трагедії19.02.26, 14:39 • 7761 перегляд

За свою тривалу кар'єру Колон записав понад 30 альбомів, отримав вісім номінацій на "Греммі" та став символом культурної ідентичності пуерториканської громади Нью-Йорка.

Ми втратили архітектора нью-йоркського звуку. Віллі не просто змінив сальсу – він розширив її, політизував, одягнув у міські хроніки та вивів на сцени, де вона раніше ніколи не звучала

– заявив багаторічний менеджер артиста П’єтро Каролос.

Багатогранність та громадська діяльність музиканта

Окрім музичної діяльності, Віллі Колон був відомим активістом, актором та навіть офіцером поліції – у 2014 році він закінчив академію та служив заступником шерифа.

Його вплив залишався значним і в останні роки життя: музикант продовжував гастролювати до 2025 року, а його ім’я згадувалося у свіжих хітах сучасних зірок, таких як Bad Bunny. Родина музиканта зазначила, що хоча вони сумують через його відсутність, вони водночас радіють позачасовому дару його музики, яка житиме вічно.

Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20.02.26, 08:37 • 44479 переглядiв

Степан Гафтко

КультураСвіт
Музикант
Reuters
Нью-Йорк