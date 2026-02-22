$43.270.00
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo
22:51 • 3488 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 24581 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 23880 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 32124 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 31869 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 26815 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23694 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27381 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 37085 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
Легенда сальсы Вилли Колон ушел из жизни в возрасте 75 лет

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Вилли Колон, известный тромбонист и продюсер, скончался в возрасте 75 лет после госпитализации из-за респираторных осложнений. Он был архитектором нью-йоркского звучания сальсы и оставил значительный след в латиноамериканской музыке.

Легенда сальсы Вилли Колон ушел из жизни в возрасте 75 лет
Фото: Reuters

Мир латиноамериканской музыки потерял одного из своих самых влиятельных творцов – в субботу, 21 февраля, скончался легендарный тромбонист и продюсер Вилли Колон. Музыкант, которого называли архитектором нью-йоркского звучания сальсы, ушел из жизни мирно в окружении своей семьи после госпитализации из-за респираторных осложнений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Уильям Энтони Колон Роман родился в Бронксе в 1950 году и уже в возрасте 15 лет возглавил собственную группу. Его творческий союз с вокалистом Эктором Лаво в 1960-х и 1970-х годах стал определяющим для жанра, а совместный с Рубеном Блейдсом альбом "Siembra" 1978 года до сих пор считается одним из самых продаваемых и социально значимых в латиноамериканской музыке.

За свою долгую карьеру Колон записал более 30 альбомов, получил восемь номинаций на "Грэмми" и стал символом культурной идентичности пуэрториканской общины Нью-Йорка.

Мы потеряли архитектора нью-йоркского звука. Вилли не просто изменил сальсу – он расширил ее, политизировал, одел в городские хроники и вывел на сцены, где она раньше никогда не звучала

– заявил многолетний менеджер артиста Пьетро Каролос.

Многогранность и общественная деятельность музыканта

Помимо музыкальной деятельности, Вилли Колон был известным активистом, актером и даже офицером полиции – в 2014 году он окончил академию и служил заместителем шерифа.

Его влияние оставалось значительным и в последние годы жизни: музыкант продолжал гастролировать до 2025 года, а его имя упоминалось в свежих хитах современных звезд, таких как Bad Bunny. Семья музыканта отметила, что хотя они скорбят из-за его отсутствия, они одновременно радуются вневременному дару его музыки, которая будет жить вечно.

Степан Гафтко

