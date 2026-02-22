Легенда сальсы Вилли Колон ушел из жизни в возрасте 75 лет
Вилли Колон, известный тромбонист и продюсер, скончался в возрасте 75 лет после госпитализации из-за респираторных осложнений. Он был архитектором нью-йоркского звучания сальсы и оставил значительный след в латиноамериканской музыке.
Мир латиноамериканской музыки потерял одного из своих самых влиятельных творцов – в субботу, 21 февраля, скончался легендарный тромбонист и продюсер Вилли Колон. Музыкант, которого называли архитектором нью-йоркского звучания сальсы, ушел из жизни мирно в окружении своей семьи после госпитализации из-за респираторных осложнений. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Уильям Энтони Колон Роман родился в Бронксе в 1950 году и уже в возрасте 15 лет возглавил собственную группу. Его творческий союз с вокалистом Эктором Лаво в 1960-х и 1970-х годах стал определяющим для жанра, а совместный с Рубеном Блейдсом альбом "Siembra" 1978 года до сих пор считается одним из самых продаваемых и социально значимых в латиноамериканской музыке.
За свою долгую карьеру Колон записал более 30 альбомов, получил восемь номинаций на "Грэмми" и стал символом культурной идентичности пуэрториканской общины Нью-Йорка.
Мы потеряли архитектора нью-йоркского звука. Вилли не просто изменил сальсу – он расширил ее, политизировал, одел в городские хроники и вывел на сцены, где она раньше никогда не звучала
Многогранность и общественная деятельность музыканта
Помимо музыкальной деятельности, Вилли Колон был известным активистом, актером и даже офицером полиции – в 2014 году он окончил академию и служил заместителем шерифа.
Его влияние оставалось значительным и в последние годы жизни: музыкант продолжал гастролировать до 2025 года, а его имя упоминалось в свежих хитах современных звезд, таких как Bad Bunny. Семья музыканта отметила, что хотя они скорбят из-за его отсутствия, они одновременно радуются вневременному дару его музыки, которая будет жить вечно.
