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Le Monde: до допиту Саркозі юстицію могли спонукати давні твердження сайту Mediapart

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Французька юстиція затримала 20 березня для допиту екс-президента Ніколя Саркозі, який очолював Францію в 2007-2012 роках. Слідчі запросили повісткою 63-річного політика в паризьке передмістя Нантер, де знаходиться бюро боротьби з корупцією, щоб задати колишньому французькому лідерові питання про можливе використання незаконних лівійських пожертвувань для фінансування його виборчої кампанії 11 років тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Monde. 

До теперішнього часу Саркозі провів вже чимало годин у компанії слідчих разом зі своїм адвокатом. Офіційних пояснень від влади поки не надходило, але паризька газета Le Monde висловила думку, що до цього тривалого допиту юстицію спонукали давні затвердження сайту Mediapart, у розпорядженні якого кілька років тому опинився документ, автором якого був лівійський політик і дипломат Мусса Кусі, який очолював в період правління Муаммара Каддафі розвідку Лівії. Записка шефа розвідки, що датується 2007 роком, була витлумачена журналістами дослідницького порталу як непряму обіцянку Тріполі профінансувати президентський марафон Саркозі.

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Публікації сайту Mediapart спонукали французьких слідчих завести ще навесні 2013 року спеціальне “лівійське досьє”. Le Monde нагадала і про більш пізні твердження, з якими виступив міжнародний фінансовий посередник Зіяд Таккедін. Він запевняв, що особисто доставив не менше 5 млн євро з Тріполі в Париж з метою передачі оточенню Ніколя Саркозі для потреб передвиборчої кампанії.

Сам екс-президент завжди рішуче заперечив отримання його партією будь-якої допомоги від Лівії. Так, восени 2016 року він публічно відкинув твердження з цього приводу під час первинних виборів в таборі “республіканців”. Політик назвав тоді в прямому ефірі твердження Таккедіна з приводу лівійських пожертвувань “відвертою брехнею”. “Ви поширюєте твердження брехуна, який вже був засуджений за наклеп”, — застеріг він пресу.

Але версії щодо “лівійського сліду”, хоча аж ніяк повністю не доведені, безсумнівно, серйозно підірвали у той час його шанси брати участь у суперечці за Єлисейський палац. Саркозі знову пішов з авансцени, але “лівійське досьє” з тих пір так і не було закрито.

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Частина коментаторів пов’язує реанімацію “лівійського досьє” з поверненням Саркозі до публічної діяльності після паузи останніх місяців. Відомо, що найближчим часом екс-президент планував ряд публічних виступів, зокрема, в Лондоні. Колишній глава держави неодноразово запевняв, що не збирається повертатися на авансцену політичного життя. Але багато оглядачів сумніваються, що як і раніше не розгубив популярності політик дійсно назавжди відмовився від такої спроби.

Нагадаємо, колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року.

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