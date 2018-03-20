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Le Monde: к допросу Саркози юстицию могли побудить давние утверждения сайта Mediapart

Le Monde: к допросу Саркози юстицию могли побудить давние утверждения сайта Mediapart

Киев  •  УНН

 • 10009 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Французская юстиция задержала 20 марта для допроса экс-президента Николя Саркози, который возглавлял Францию ​​в 2007-2012 годах. Следователи пригласили повесткой 63-летнего политика в парижский пригород Нантер, где находится бюро по борьбе с коррупцией, чтобы задать бывшему французскому лидеру вопрос о возможном использовании незаконных ливийских пожертвований для финансирования его избирательной кампании 11 лет назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.

К настоящему времени Саркози провел уже немало часов в компании следователей вместе со своим адвокатом. Официальных объяснений от властей пока не поступало, но парижская газета Le Monde выразила мнение, что к этому длительному допросу юстицию побудили давние утверждения сайта Mediapart, в распоряжении которого несколько лет назад оказался документ, автором которого был ливийский политик и дипломат Мусса Куси, который возглавлял в период правления Муаммара Каддафи разведку Ливии. Записка шефа разведки, датируемой 2007 годом, была истолкована журналистами исследовательского портала как косвенное обещание Триполи профинансировать президентский марафон Саркози.

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Публикации сайта Mediapart побудили французских следователей завести еще весной 2013 года специальное “ливийское досье”. Le Monde напомнила и о более поздних утверждения, с которыми выступил международный финансовый посредник Зияд Таккедин. Он уверял, что лично доставил не менее 5 млн евро из Триполи в Париж с целью передачи окружению Николя Саркози для нужд предвыборной кампании.

Сам экс-президент всегда решительно отрицал получение его партией любой помощи от Ливии. Так, осенью 2016 он публично отверг утверждения по этому поводу во время первичных выборов в лагере “республиканцев”. Политик назвал тогда в прямом эфире утверждение Таккедина по поводу ливийских пожертвований “откровенной ложью”. “Вы распространяете утверждения лжеца, который уже был осужден за клевету”, — предостерег он прессу.

Но версии о “ливийского следа”, хотя отнюдь полностью не доказаны, несомненно, серьезно подорвали в то время его шансы участвовать в споре за Елисейский дворец. Саркози снова сошёл с авансцены, но “ливийское досье” с тех пор так и не было закрыто.

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Часть комментаторов связывает реанимацию “ливийского досье” с возвращением Саркози к публичной деятельности после паузы последних месяцев. Известно, что в ближайшее время экс-президент планировал ряд публичных выступлений, в частности, в Лондоне. Бывший глава государства неоднократно уверял, что не собирается возвращаться на авансцену политической жизни. Но многие обозреватели сомневаются, что по-прежнему не растерявший популярности политик действительно навсегда отказался от такой попытки.

Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

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