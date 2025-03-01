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лавров розповів про нібито нічну атаку на "Турецький потік" та звернувся до Туреччини

Київ • УНН

 • 34314 перегляди

лавров повідомив главу МЗС Туреччини про нібито атаку українських дронів на компресорну станцію газопроводу.

лавров розповів про нібито нічну атаку на "Турецький потік" та звернувся до Туреччини

мзс рф заявило, що міністр закордонних справ сергій лавров розповів главі МЗС Туреччини Хакану Фіданому про нічну атаку на компресорну станцію "російська" на газопроводі "Турецький потік", пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі 

За інформацією, лавров повідомив Фіданома про атаку на компресорну станцію "російська" в краснодарському краї, що є забезпечує подачу газу трубопроводом  "Турецький потік". лавров також звернувся до глави МЗС Туреччини з проханням використати вплив Туреччини на Київ.

Сам Фідан запевнив, що "буде вжито необхідних заходів".

"Під час відбиття нальоту російськими підрозділами ППО всі три українських БПЛА було збито на безпечній відстані від компресорної станції. Компресорна станція наразі здійснює подачу газу в трубопровід "Турецький потік" у штатному режимі", - повідомляє відомство.

Як підтвердило агентство Anadolu, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з російським колегою сергієм лавровим.

За інформацією, отриманою з джерел у МЗС, під час бесіди обговорювали останні події навколо конфлікту в Україні.

Нагадаємо 

У неділю міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме президента країни Реджепа Таїпа Ердогана на важливій зустрічі щодо ситуації в Україні в Лондоні. 

Очікується, що він підкреслить, що забезпечення довгострокової безпеки, економічної стабільності та процвітання в регіоні має стати спільною метою майбутніх переговорів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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