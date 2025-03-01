лавров рассказал о якобы ночной атаке на "Турецкий поток" и обратился к Турции
Киев • УНН
лавров сообщил главе МИД Турции о якобы атаке украинских дронов на компрессорную станцию газопровода.
МИД рф заявил, что министр иностранных дел сергей лавров рассказал главе МИД Турции Хакану Фидану о ночной атаке на компрессорную станцию "русская" на газопроводе "Турецкий поток", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По информации, лавров сообщил Фиданому об атаке на компрессорную станцию "русская" в краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". лавров также обратился к главе МИД Турции с просьбой использовать влияние Турции на Киев.
Сам Фидан заверил, что "будут приняты необходимые меры".
"Во время отражения налета российскими подразделениями ПВО все три украинских БПЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции. Компрессорная станция сейчас осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме", - сообщает ведомство.
Как подтвердило агентство Anadolu, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По информации, полученной из источников в МИД, во время беседы обсуждались последние события вокруг конфликта в Украине.
Напомним
В воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на важной встрече по ситуации в Украине в Лондоне.
Ожидается, что он подчеркнет, что обеспечение долгосрочной безопасности, экономической стабильности и процветания в регионе должно стать общей целью будущих переговоров.