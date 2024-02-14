Латвія з 15 лютого почне конфісковувати автомобілі з російськими номерами
Київ • УНН
Починаючи з 15 лютого 2024 року, Латвія конфіскуватиме автомобілі з російськими номерами, які не виїжджають з країни або не реєструються на місцевому рівні.
З 15 лютого 2024 року на території Латвії почнуть конфісковувати автомобілі з російськими номерами. Про це пише видання Delfi, передає УНН.
Деталі
Завтра у Латвії почнуть діяти поправки до "Закону про дорожній рух", згідно з якими зареєстровані в росії транспортні засоби можуть брати участь у дорожньому русі на території Латвії, тільки якщо перетинають Латвію транзитом.
При цьому транспортний засіб, зареєстрований у рф, зможе перетнути територію Латвії транзитом тільки один раз.
Окрім того, перед тим, як в'їхати до Латвії, необхідно надати інформацію про транспортний засіб, про його водія, а також про період, протягом якого автомобіль братиме участь у дорожньому русі в країні. Цей період не повинен перевищувати 24 годин.
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У разі, якщо транспортний засіб не зареєстрований у Латвії або не виїжджає за межі Латвії, а також констатовано його несанкціоноване використання в дорожньому русі, у влади є право на конфіскацію автомобіля.
Також за незаконну їзду на автомобілі з російськими номерами передбачено штраф у розмірі від 750 до 2000 євро.
Планується, що конфісковані автомобілі будуть передані Україні.
Доповнення
Власники машин, зареєстрованих у росії, до 14 лютого мали або зареєструвати свій транспортний засіб у Латвії, або ж вивезти його з території країни.
Також участь їздити на зареєстрованих в росії ато дозволять особам, які мають привілеї та імунітет, згідно з обов'язковими для Латвії міжнародними нормами. Це зокрема стосується дипломатичних представництв, міжнародних організацій тощо.
Нагадаємо
Латвія почала депортацію 985 громадян росії, які не виконали вимоги імміграційного законодавства, зокрема, не склали мовний іспит або не подали заяву на отримання посвідки на проживання.