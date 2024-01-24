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Латвія передасть Україні 14 автомобілів, конфіскованих у п'яних латвійців

Латвія передасть Україні 14 автомобілів, конфіскованих у п'яних латвійців

Київ • УНН

 • 26183 перегляди

Латвія передає Україні 14 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв, вартістю 68 тисяч євро. Це є частиною зусиль з підтримки українського суспільства в умовах військових дій, що тривають.

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні ще 14 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство LETA.

Деталі

Дев'ять автомобілів вартістю 68 тисяч євро призначені для армійських частин Міноборони України, комунального медичного підприємства в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Кам'янець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.

Серед автомобілів "Volvo XC60" 2011 року (попередня ринкова вартість 8495 євро), "Citroen C-Elysee" 2016 року (4500 євро), "Subaru Legacy" 2003 року (3500 євро), "Volkswagen Multivan" 2005 року (8300 євро), "Nissan X-Trail" 2009 року (5100 євро), "Volkswagen Touran" 2007 року (2570 євро) і "Volvo XC90" 2005 року (3300 євро).

Також Україні планують передати "BMW X5" 2010 року (11 750 євро), "Volkswagen Caddy Life" 2008 року (2550 євро), "Seat Altea XL" 2006 року (1200 євро), "Skoda Fabia" 2007 року (1450 євро), "Ford Galaxy" 2008 року (2950 євро), "Volkswagen Passat" 2007 року (3600 євро) і "Chevrolet Captiva" 2013 року (8800 євро).

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Згідно із Законом про підтримку цивільного населення України, транспортні засоби, що належать Латвійській державі, можуть бути передані у власність влади України безоплатно з метою запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з бойовими діями в Україні, та підтримати українське суспільство.

Служба державних доходів співпрацює з асоціацією "Agendum" щодо передачі в Україну автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв у Латвії. Автомобілі будуть доставлені з Латвії в Україну за допомогою так званого "Твіттер-конвою".

До Асоціації "Agendum" надходять запити про допомогу від різних державних установ України щодо потреби в транспортних засобах. СГД надала асоціації актуальний список транспортних засобів, що належать державі. Зазначається, що СГД пропонує для оцінки автомобілі в хорошому технічному стані.

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Анастасія Рябоконь

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