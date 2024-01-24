Латвия передаст Украине 14 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийцев

Правительство Латвии приняло решение безвозмездно передать Украине еще 14 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство LETA.

Детали

Девять автомобилей стоимостью 68 тысяч евро предназначены для армейских частей Минобороны Украины, коммунального медицинского предприятия в Изюмском районе Харьковской области, Арбузинского сельсовета Николаевской области, воинской части Нацгвардии, Каменец-Подольского райсовета Хмельницкой области и Китайгородского сельсовета Хмельницкой области.

Среди автомобилей "Volvo XC60" 2011 года (предварительная рыночная стоимость 8495 евро), "Citroen C-Elysee" 2016 года (4500 евро), "Subaru Legacy" 2003 года (3500 евро), "Volkswagen Multivan" 2005 года (8300 евро), "Nissan X-Trail" 2009 года (5100 евро), "Volkswagen Touran" 2007 года (2570 евро) и "Volvo XC90" 2005 года (3300 евро).

Также Украине планируют передать "BMW X5" 2010 года (11 750 евро), "Volkswagen Caddy Life" 2008 года (2550 евро), "Seat Altea XL" 2006 года (1200 евро), "Skoda Fabia" 2007 года (1450 евро), "Ford Galaxy" 2008 года (2950 евро), "Volkswagen Passat" 2007 года (3600 евро) и "Chevrolet Captiva" 2013 года (8800 евро).

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Согласно Закону о поддержке гражданского населения Украины, транспортные средства, принадлежащие Латвийскому государству, могут быть переданы в собственность властей Украины безвозмездно с целью предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с боевыми действиями в Украине, и поддержать украинское общество.

Служба государственных доходов сотрудничает с ассоциацией "Agendum" по передаче в Украину автомобилей, конфискованных у пьяных водителей в Латвии. Автомобили будут доставлены из Латвии в Украину с помощью так называемого "Твиттер-конвоя".

В Ассоциацию "Agendum" поступают запросы о помощи от различных государственных учреждений Украины относительно потребности в транспортных средствах. СХД предоставила ассоциации актуальный список транспортных средств, принадлежащих государству. Отмечается, что СХД предлагает для оценки автомобили в хорошем техническом состоянии.

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