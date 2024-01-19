Латвія розпочинає процес депортації майже 1000 громадян рф
Київ • УНН
Латвія почала депортацію 985 громадян росії, які не виконали вимоги імміграційного законодавства, зокрема, не склали мовний іспит або не подали заяву на отримання посвідки на проживання. Наразі лише дві особи були депортовані примусово.
Латвія розпочала процес депортації 985 громадян рф, які не виконали передбачені імміграційним законодавством країни вимоги. Про це повідомляє Postimees, пише УНН.
Деталі
Зазначається, щоб проживати в Латвії, росіяни мали скласти тест на знання мови або подати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання. Усі, хто не відповідає цим критеріям, отримали лист, де їх просять упродовж двох тижнів залишити країну або оформити легальне перебування в ній.
Потім ми відправляємо інформацію державній прикордонній охороні, щоб вона перевірила останнє задеклароване місце проживання: перебуває там людина чи ні,
росіяни можуть також спробувати отримати посвідку на проживання іншого типу, наприклад, на підставі шлюбу або членів сім'ї, які проживають у Латвії.
Зараз ми говоримо про добровільний виїзд із країни. Це означає, що кожній людині має бути надано право добровільно залишити країну. Це не стосується випадків загрози державній безпеці. Однак якщо людина нічого не зробить і не подасть апеляцію, її також можуть депортувати примусово,
Поки що примусово депортовано тільки двох громадян рф.
Звичайно, будуть й інші примусові депортації. Але скільки? Практика покаже. Це не станеться відразу. Ймовірно, деякі люди сподіваються, що хтось розв'язуватиме їхні проблеми за них,
Доповнення
У Департаменті громадянства і міграції зазначають, що частина з 985 громадян рф уже залишили Латвію. Прикордонники мають дані про тих, хто перетнув кордон росії або білорусі, проте немає інформації про тих, хто виїхав через Шенгенську зону.
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