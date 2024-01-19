Латвия начинает процесс депортации почти 1000 граждан рф

Латвия начала процесс депортации 985 граждан рф, которые не выполнили предусмотренные иммиграционным законодательством страны требования. Об этом сообщает Postimees, пишет УНН.

Детали

Отмечается, чтобы проживать в Латвии, россияне должны были сдать тест на знание языка или подать заявление на получение другого типа вида на жительство. Все, кто не соответствует этим критериям, получили письмо, где их просят в течение двух недель покинуть страну или оформить легальное пребывание в ней.

Затем мы отправляем информацию государственной пограничной охране, чтобы она проверила последнее задекларированное место жительства: находится там человек или нет, - пояснила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

россияне могут также попытаться получить вид на жительство другого типа, например, на основании брака или членов семьи, проживающих в Латвии.

Сейчас мы говорим о добровольном выезде из страны. Это означает, что каждому человеку должно быть предоставлено право добровольно покинуть страну. Это не касается случаев угрозы государственной безопасности. Однако если человек ничего не сделает и не подаст апелляцию, его также могут депортировать принудительно, - сказала Розе.

Пока что принудительно депортированы только двое граждан рф.

Конечно, будут и другие принудительные депортации. Но сколько? Практика покажет. Это не произойдет сразу. Вероятно, некоторые люди надеются, что кто-то будет решать их проблемы за них, - отметил депутат Сейма, председатель комиссии по гражданству, миграции и социальной сплоченности Гунарс Кутрис.

Дополнение

В Департаменте гражданства и миграции отмечают, что часть из 985 граждан рф уже покинули Латвию. Пограничники имеют данные о тех, кто пересек границу россии или беларуси, однако нет информации о тех, кто выехал через Шенгенскую зону.

Напомним

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