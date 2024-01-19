Латвия начинает процесс депортации почти 1000 граждан рф
Латвия начала депортацию 985 граждан россии, которые не выполнили требования иммиграционного законодательства, в частности, не сдали языковой экзамен или не подали заявление на получение вида на жительство. Пока только два человека были депортированы принудительно.
Извержение вулкана в Исландии показали на кадрах с дрона
Исландский вулкан Фаградальсфьядль извергся второй раз с декабря.
россияне пытаются противодействовать партизанскому движению на ВОТ востока Украины - ЦНС
российские военные пытаются усилить контрразведку на оккупированных территориях востока Украины путем увеличения мобильных групп, которые проводят выборочные проверки населения, сообщает Центр национального сопротивления.
День жестянки, Международный день фетиша, Крещение по старому стилю. Что еще можно отметить 19 января
Событие посвящено тому, что именно 19 января 1825 года американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал жестяную банку.
В Испании и Португалии из-за засухи ограничивают потребление воды
Сильная засуха заставила Испанию и Португалию ввести ограничения на воду, поскольку уровень воды в водохранилищах резко снизился. Министр окружающей среды Португалии предупреждает, что страна может остаться без воды до 2024 года, если потребление не будет умеренным.
Борьба с усталостью: специалисты дали шесть советов
Центр общественного здоровья дает советы, как бороться с усталостью.
НАТО на следующей неделе начнет крупнейшие за последние десятилетия военные учения
На следующей неделе начнутся крупнейшие за последние десятилетия военные учения НАТО, в которых примут участие 90 тысяч военнослужащих.
Бельгийский Музей Африки исследует происхождение своих коллекций, приобретенных во время колонизации
В Бельгии исследователи изучают происхождение предметов из музейных коллекций, многие из которых были приобретены в период колонизации. А потом будут ждать от властей Демократической республики Конго запроса о реституции объектов культурного наследия.
Париж может запретить ящики с ключами для арендаторов на Airbnb
В Париже могут запретить размещение ящиков для ключей в общественных местах для борьбы против краткосрочной аренды.
Историческая лестница: из-под завалов уничтоженного россиянами музея Шухевича спасли еще один экспонат
Среди руин разрушенного россиянами музея Романа Шухевича раскопана лестница, на которой командир Украинской повстанческой армии (УПА) принял свой последний бой.