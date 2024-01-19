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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  149135 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  149218 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  139375 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  134802 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Новости по теме

Латвия начинает процесс депортации почти 1000 граждан рф

Латвия начала депортацию 985 граждан россии, которые не выполнили требования иммиграционного законодательства, в частности, не сдали языковой экзамен или не подали заявление на получение вида на жительство. Пока только два человека были депортированы принудительно.

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Извержение вулкана в Исландии показали на кадрах с дрона

Исландский вулкан Фаградальсфьядль извергся второй раз с декабря.

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россияне пытаются противодействовать партизанскому движению на ВОТ востока Украины - ЦНС

российские военные пытаются усилить контрразведку на оккупированных территориях востока Украины путем увеличения мобильных групп, которые проводят выборочные проверки населения, сообщает Центр национального сопротивления.

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День жестянки, Международный день фетиша, Крещение по старому стилю. Что еще можно отметить 19 января

Событие посвящено тому, что именно 19 января 1825 года американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал жестяную банку.

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В Испании и Португалии из-за засухи ограничивают потребление воды

Сильная засуха заставила Испанию и Португалию ввести ограничения на воду, поскольку уровень воды в водохранилищах резко снизился. Министр окружающей среды Португалии предупреждает, что страна может остаться без воды до 2024 года, если потребление не будет умеренным.

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Борьба с усталостью: специалисты дали шесть советов

Центр общественного здоровья дает советы, как бороться с усталостью.

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Борьба с усталостью: специалисты дали шесть советов

НАТО на следующей неделе начнет крупнейшие за последние десятилетия военные учения

На следующей неделе начнутся крупнейшие за последние десятилетия военные учения НАТО, в которых примут участие 90 тысяч военнослужащих.

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НАТО на следующей неделе начнет крупнейшие за последние десятилетия военные учения

Бельгийский Музей Африки исследует происхождение своих коллекций, приобретенных во время колонизации

В Бельгии исследователи изучают происхождение предметов из музейных коллекций, многие из которых были приобретены в период колонизации. А потом будут ждать от властей Демократической республики Конго запроса о реституции объектов культурного наследия.

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Бельгийский Музей Африки исследует происхождение своих коллекций, приобретенных во время колонизации

Париж может запретить ящики с ключами для арендаторов на Airbnb

В Париже могут запретить размещение ящиков для ключей в общественных местах для борьбы против краткосрочной аренды.

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Париж может запретить ящики с ключами для арендаторов на Airbnb

Историческая лестница: из-под завалов уничтоженного россиянами музея Шухевича спасли еще один экспонат

Среди руин разрушенного россиянами музея Романа Шухевича раскопана лестница, на которой командир Украинской повстанческой армии (УПА) принял свой последний бой.

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Историческая лестница: из-под завалов уничтоженного россиянами музея Шухевича спасли еще один экспонат