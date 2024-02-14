Латвия с 15 февраля начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами

С 15 февраля 2024 года на территории Латвии начнут конфисковывать автомобили с российскими номерами. Об этом пишет издание Delfi, передает УНН.

Детали

Завтра в Латвии начнут действовать поправки к "Закону о дорожном движении", согласно которым зарегистрированные в россии транспортные средства могут участвовать в дорожном движении на территории Латвии, только если пересекают Латвию транзитом.

При этом транспортное средство, зарегистрированное в рф, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

Кроме того, перед тем, как въехать в Латвию, необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, о его водителе, а также о периоде, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране. Этот период не должен превышать 24 часов.

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В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии, а также констатировано его несанкционированное использование в дорожном движении, у властей есть право на конфискацию автомобиля.

Также за незаконную езду на автомобиле с российскими номерами предусмотрен штраф в размере от 750 до 2000 евро.

Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине.

Дополнение

Владельцы машин, зарегистрированных в России, до 14 февраля должны были либо зарегистрировать свое транспортное средство в Латвии, либо же вывезти его с территории страны.

Также участие ездить на зарегистрированных в россии ато позволят лицам, которые имеют привилегии и иммунитет, согласно обязательным для Латвии международным нормам. Это в частности касается дипломатических представительств, международных организаций и тому подобное.

Напомним,

Латвия начала депортацию 985 граждан россии, которые не выполнили требования иммиграционного законодательства, в частности, не сдали языковой экзамен или не подали заявление на получение вида на жительство.