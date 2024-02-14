Латвия с 15 февраля начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами
Начиная с 15 февраля 2024 года, Латвия будет конфисковать автомобили с российскими номерами, которые не выезжают из страны или не регистрируются на местном уровне.
В Украине выдали более 1 млн тест-полосок для больных сахарным диабетом по программе реимбурсации
С октября украинцы, больные диабетом, получили более 1,1 миллиона тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови благодаря программе реимбурсации.
TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС
TikTok создаст "избирательные центры" в своем приложении для борьбы с дезинформацией накануне выборов в ЕС в июне.
Зеленский заявил о внедрении комплексной системы противодействия вражеским разведдронам
Президент Зеленский провел совещание по обеспечению солдат новым вооружением для противодействия вражеским разведывательным беспилотникам и их ослепления, поручив военным и оборонной промышленности создать единую систему.
День святого Валентина: МКИП собрало подборку признаний в любви словами украинских поэтов
Министерство культуры и информационной политики Украины собрало цитаты из произведений украинских поэтов, которыми можно поделиться в День святого Валентина.
"Рамштайн-19": Остин пообещал адаптацию поддержки к потребностям Украины, упомянул об артиллерии, F-16 и многоуровневой ПВО
Министр обороны США заявил, что Контактная группа по вопросам обороны Украины будет продолжать оказывать поддержку с учетом краткосрочных и долгосрочных потребностей Украины в сфере безопасности, включая предоставление самолетов F-16.
В Кременчуге правоохранители разоблачили банду, которая готовила серию убийств
В Полтавской области правоохранители разоблачили преступную группировку из восьми человек, которая застрелила жителя Кременчуга и готовила убийство полицейского и депутата областного совета.
В рф объявили в розыск около 100 грузин за помощь Украине в войне
россия объявила в розыск около 100 грузин, которые воевали или воюют на стороне Украины.
В правительстве обозначили основные задачи координационной платформы доноров на 2024 год
Основными задачами донорской координационной платформы на 2024 год является поддержка финансовой стабильности Украины через прямую бюджетную помощь и реализация принципа, что россия должна заплатить за убытки путем использования замороженных российских активов.
Президент Турции впервые за десять лет приехал Египта, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа
Президент Турции Эрдоган посетил президента Египта ас-Сиси в Каире, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и усилия, направленные на прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС.