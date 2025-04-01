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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
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Латвія передала Україні 1500 бойових БпЛА: деталі поставки

Київ • УНН

 • 8419 перегляди

Уряд Латвії передав Збройним силам України 1500 бойових БпЛА, які надійдуть до липня. Дві латвійські компанії поставлять 12 тис. дронів на 17 млн євро.

Латвія передала Україні 1500 бойових БпЛА: деталі поставки

Уряд Латвії передав Збройним силам України ще 1 500 бойових БпЛА. Про у соцмережі Х повідомив міністр оборони цієї країни Андріс Спрудс, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нові дрони надійдуть в Україну до липня.

Дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тис. безпілотників на суму 17 млн ​​євро

Він додав, що ініціатива реалізується в рамках міжнародної коаліції безпілотників.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової підтримки Україні вартістю близько $1,6 млрд. У пакет увійдуть закупівлі оборонного обладнання та фінансові пожертви.

Німеччина виділить Україні €7 млрд військової допомоги у 2025 році - Бербок01.04.25, 16:43 • 25733 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Латвія
Україна
Безпілотний літальний апарат
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