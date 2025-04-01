Латвія передала Україні 1500 бойових БпЛА: деталі поставки
Київ • УНН
Уряд Латвії передав Збройним силам України 1500 бойових БпЛА, які надійдуть до липня. Дві латвійські компанії поставлять 12 тис. дронів на 17 млн євро.
Уряд Латвії передав Збройним силам України ще 1 500 бойових БпЛА. Про у соцмережі Х повідомив міністр оборони цієї країни Андріс Спрудс, інформує УНН.
Деталі
За його словами, нові дрони надійдуть в Україну до липня.
Дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тис. безпілотників на суму 17 млн євро
Він додав, що ініціатива реалізується в рамках міжнародної коаліції безпілотників.
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