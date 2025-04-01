Латвия передала Украине 1500 боевых БпЛА: детали поставки

Правительство Латвии передало Вооруженным силам Украины еще 1 500 боевых БПЛА. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны этой страны Андрис Спрудс, информирует УНН.

Детали

По его словам, новые дроны поступят в Украину до июля.

Две латвийские компании поставят в Украину в первом полугодии этого года в общей сложности 12 тыс. беспилотников на сумму 17 млн ​​евро

Он добавил, что инициатива реализуется в рамках международной коалиции беспилотников.

Напомним

Накануне стало известно, что правительство Швеции объявило о крупнейшем пакете военной поддержки Украине стоимостью около $1,6 млрд. В пакет войдут закупки оборонного оборудования и финансовые пожертвования.

Германия выделит Украине €7 млрд военной помощи в 2025 году - Бербок