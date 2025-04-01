Латвия передала Украине 1500 боевых БпЛА: детали поставки
Киев • УНН
Правительство Латвии передало Вооруженным силам Украины 1500 боевых БпЛА, которые поступят до июля. Две латвийские компании поставят 12 тыс. дронов на 17 млн евро.
Правительство Латвии передало Вооруженным силам Украины еще 1 500 боевых БПЛА. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны этой страны Андрис Спрудс, информирует УНН.
Детали
По его словам, новые дроны поступят в Украину до июля.
Две латвийские компании поставят в Украину в первом полугодии этого года в общей сложности 12 тыс. беспилотников на сумму 17 млн евро
Он добавил, что инициатива реализуется в рамках международной коалиции беспилотников.
Напомним
Накануне стало известно, что правительство Швеции объявило о крупнейшем пакете военной поддержки Украине стоимостью около $1,6 млрд. В пакет войдут закупки оборонного оборудования и финансовые пожертвования.
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