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Л.Гриневич провела зустріч з депутатами Європарламенту від Європейської народної партії

Л.Гриневич провела зустріч з депутатами Європарламенту від Європейської народної партії

Київ • УНН

 • 8227 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, у Брюсселі міністр освіти і науки України Лілія Гриневич провела зустріч з депутатами Європарламенту від Європейської народної партії. При чина зустрічі - український Закон "Про освіту", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОН.

Основні питання депутатів ЄП були спрямовані на хід перемовин щодо імплементації статті 7 нового Закону "Про освіту" з представниками національних меншин в Україні.

"Ми серйозно стурбовані ситуацією в районах компактного проживання національних меншин. Там діти ростуть в закритому мовному середовищі, де державна мова використовується дуже рідко. Згідно з нашими офіційними даними, 55% школярів зі шкіл у румунських громадах та 62% школярів з шкіл в угорських громадах не подолали поріг склав/не склав із зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Це серйозна перешкода для освіти та професійної кар'єри в Україні. Нездатність використовувати державну мову також позбавляє дітей можливості отримати роботу на державній службі, в органах місцевого самоврядування, зайняти найвищі посади в країні. Усе це призводить до фрагментації українського суспільства, що є неприйнятно", – пояснила Лілія Гриневич.

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Вона також підкреслила, що мовна стаття Закону "Про освіту" повністю відповідає практикам країн Європейського Союзу, а також не порушує ні українське законодавство, ні міжнародні домовленості з іншими країнами.

Депутат Європарламенту від Чехії підтримав Закон "Про освіту". Він зазначив, що напади на Україну з приводу мовної статті є частиною гібридної війни Росії.

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Депутат від Румунії додав, що Україна мала б проводити консультації до прийняття Закону. На це було зазначено, що проводились широкі консультації з представниками національних меншин в Україні – єдиною зацікавленою стороною, перед якою Україна відповідає як перед своїми громадянами. Однак редакція статті була дещо змінена під час розгляду Закону в Верховній раді у день прийняття документу, що повністю відповідає діючому регламенту ВРУ.

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Також Лілія Гриневич зустрілася з послами держав-членів ЄС при КОРЕПЕР (Комітет постійних представників), яким теж пояснила всі тонкощі мовного питання у Законі "Про освіту".

Нагадаємо, Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), швидше за все, оприлюднить висновок щодо закону України "Про освіту" з 11 грудня, після його розгляду під час пленарного засідання 7-8 грудня.

 

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