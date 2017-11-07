Л.Гриневич провела зустріч з депутатами Європарламенту від Європейської народної партії

Основні питання депутатів ЄП були спрямовані на хід перемовин щодо імплементації статті 7 нового Закону "Про освіту" з представниками національних меншин в Україні.

"Ми серйозно стурбовані ситуацією в районах компактного проживання національних меншин. Там діти ростуть в закритому мовному середовищі, де державна мова використовується дуже рідко. Згідно з нашими офіційними даними, 55% школярів зі шкіл у румунських громадах та 62% школярів з шкіл в угорських громадах не подолали поріг склав/не склав із зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Це серйозна перешкода для освіти та професійної кар'єри в Україні. Нездатність використовувати державну мову також позбавляє дітей можливості отримати роботу на державній службі, в органах місцевого самоврядування, зайняти найвищі посади в країні. Усе це призводить до фрагментації українського суспільства, що є неприйнятно", – пояснила Лілія Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна зацікавлена у досвіді Латвії щодо навчання нацменшин – Л.Гриневич

Вона також підкреслила, що мовна стаття Закону "Про освіту" повністю відповідає практикам країн Європейського Союзу, а також не порушує ні українське законодавство, ні міжнародні домовленості з іншими країнами.

Депутат Європарламенту від Чехії підтримав Закон "Про освіту". Він зазначив, що напади на Україну з приводу мовної статті є частиною гібридної війни Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Болгарія не має претензій до нового освітнього закону в Україні

Депутат від Румунії додав, що Україна мала б проводити консультації до прийняття Закону. На це було зазначено, що проводились широкі консультації з представниками національних меншин в Україні – єдиною зацікавленою стороною, перед якою Україна відповідає як перед своїми громадянами. Однак редакція статті була дещо змінена під час розгляду Закону в Верховній раді у день прийняття документу, що повністю відповідає діючому регламенту ВРУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євродепутат від Румунії сподівається на зміни в законі про освіту в Україні

Також Лілія Гриневич зустрілася з послами держав-членів ЄС при КОРЕПЕР (Комітет постійних представників), яким теж пояснила всі тонкощі мовного питання у Законі "Про освіту".

Нагадаємо, Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), швидше за все, оприлюднить висновок щодо закону України "Про освіту" з 11 грудня, після його розгляду під час пленарного засідання 7-8 грудня.