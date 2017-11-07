Л.Гриневич провела встречу с депутатами Европарламента от Европейской народной партии

Основные вопросы депутатов ЕП были направлены на ход переговоров по имплементации статьи 7 нового Закона "Об образовании" с представителями национальных меньшинств в Украине.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией в районах компактного проживания национальных меньшинств. Там дети растут в закрытой языковой среде, где государственный язык используется очень редко. Согласно нашим официальным данным, 55% школьников из школ в румынских общинах и 62% школьников из школ в венгерских общинах не преодолели порог сдал / не сдал с внешнего независимого оценивания по украинскому языку. Это серьезное препятствие для образования и профессиональной карьеры в Украине. Неспособность использовать государственный язык также лишает детей возможности получить работу на государственной службе, в органах местного самоуправления, занять высокие должности в стране. Все это приводит к фрагментации украинского общества, что неприемлемо ", - пояснила Лилия Гриневич.

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Она также подчеркнула, что языковая статья Закона "Об образовании" полностью соответствует практикам стран Европейского Союза, а также не нарушает ни украинское законодательство, ни международные договоренности с другими странами.

Депутат Европарламента от Чехии поддержал Закон "Об образовании". Он отметил, что нападения на Украину по поводу языковой статьи является частью гибридной войны России.

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Депутат от Румынии добавил, что Украина должна проводить консультации до принятия Закона. На это было указано, что проводились широкие консультации с представителями национальных меньшинств в Украине - единственной заинтересованной стороной, перед которой Украина отвечает как перед своими гражданами. Однако редакция статьи была несколько изменена при рассмотрении Закона в Верховной Раде в день принятия документа, полностью соответствует действующему регламенту ВРУ.

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Также Лилия Гриневич встретилась с послами государств-членов ЕС при КОРЕПЕР (Комитет постоянных представителей), которым тоже объяснила все тонкости языкового вопроса в Законе "Об образовании".

Напомним, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), скорее всего, обнародует вывод по закону Украины "Об образовании" с 11 декабря , после его рассмотрения во время пленарного заседания 7-8 декабря.