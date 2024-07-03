Китайські ВМС взяли на абордаж риболовецьке судно з Тайваню
Київ • УНН
Китайські військово-морські сили захопили тайванське риболовецьке судно, яке працювало поблизу островів, контрольованих Тайванем.
Китайська берегова охорона, найімовірніше, захопила риболовецьке судно з Тайваню і затримала його на материковій частині Китаю. Про інцидент із захопленням човна сповістила берегова охорона Тайваню. Пише УНН з посиланням на Reuters.
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Китайські офіційні особи висадилися на борт, а потім захопили тайванське риболовецьке судно, що працювало біля китайського узбережжя недалеко від контрольованого Тайванем острова, і відвели його в китайський порт. Про це повідомила берегова охорона Тайваню. Інцидент став свідченням ескалації напруженості між КНР і Тайванем.
Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію; влада Китаю посилює тиск на Тайбей з травня, коли до влади прийшов президент Лай Чін-те, якого Пекін звинувачує в "сепаратизмі".
Китайські військові регулярно направляють до острова Тайвань військові літаки і кораблі. У травні 2024 року було організовано великі навчання за участю десятків літаків і кораблів. Рибалки з Тайваню і Китаю регулярно плавають у водах поблизу архіпелагу Кінмен, де напруженість посилилася.
Нагадаємо
Тайвань застерігає своїх громадян від поїздок до Китаю через погрози Пекіна стратити "затятих" прихильників незалежності Тайваню.