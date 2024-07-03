Китайская береговая охрана, по всей видимости, захватила рыболовецкое судно с Тайваня и задержала его на материковой части Китая. Об инциденте с захватом лодки оповестила береговая охрана Тайваня. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Китайские официальные лица высадились на борт, а затем захватили тайваньское рыболовецкое судно, работавшее у китайского побережья недалеко от контролируемого Тайванем острова, и отвели его в китайский порт. Об этом сообщила береговая охрана Тайваня. Инцидент стал свидетельством эскалации напряженности между КНР и Тайванем.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию; власти Китая усиливают давление на Тайбэй с мая, когда к власти пришел президент Лай Чин-те, которого Пекин обвиняет в "сепаратизме".

Китайские военные регулярно направляют к острову Тайвань военные самолеты и корабли. В мае 2024 года были организованы крупные учения с участием десятков самолетов и кораблей. Рыбаки из Тайваня и Китая регулярно плавают в водах вблизи архипелага Кинмен, где напряженность усилилась.

Напомним

Тайвань предостерегает своих граждан от поездок в Китай из-за угроз Пекина казнить "ярых" сторонников независимости Тайваня.