Китай представив прототип найшвидшого у світі поїзда: що відомо

Китай показав прототип високошвидкісного поїзда наступного покоління, який, як вважається, стане найшвидшим у світі. За даними Міністерства транспорту Китаю, поїзд досяг швидкості 450 кілометрів на годину. Про це пише CNN, передає УНН.

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Після запуску в комерційну експлуатацію він може стати найшвидшим високошвидкісним поїздом у світі, перевершивши поточну китайську модель CR400, яка дебютувала в 2017 році і працює на швидкості 350 кілометрів (217 миль) на годину.

Останній прототип CR450 був високо оцінений його розробниками - компаніями CRRC Changchun Railway Vehicles і CRRC Sifang Co. - за перевагу в експлуатаційній швидкості, енергоефективності, шумоізоляції та гальмівних характеристиках.

За даними державного видання China Daily, вагон пройшов понад 3 000 симуляцій і понад 2 000 випробувань платформи, щоб відповідати жорстким вимогам комерційної експлуатації.

За словами представників Китайської державної залізничної групи, необхідно провести додаткові випробування і доопрацювання, щоб переконатися, що поїзд відповідає всім стандартам, необхідним для комерційної експлуатації.

За останнє десятиліття Китай став безперечним світовим лідером у розвитку залізничного транспорту, побудувавши тисячі кілометрів нових залізниць, що доходять практично до кожного куточка країни. За даними міністерства транспорту Китаю, протяжність залізничної мережі країни становить понад 160 000 кілометрів, включно з понад 46 000 кілометрів високошвидкісних залізничних ліній.

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