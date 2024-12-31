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Китай представил прототип самого быстрого в мире поезда: что известно

Китай представил прототип самого быстрого в мире поезда: что известно

Киев  •  УНН

 • 11123 просмотра

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Китай презентовал прототип поезда CR450, способный развивать скорость 450 км/ч. Новый поезд превосходит предыдущую модель CR400 и проходит финальные испытания перед коммерческой эксплуатацией.

Китай показал прототип высокоскоростного поезда следующего поколения, который, как считается, станет самым быстрым в мире.  По данным Министерства транспорта Китая, поезд достиг скорости 450 километров в час. Об этом пишет CNN, передает УНН

Детали

После запуска в коммерческую эксплуатацию он может стать самым быстрым высокоскоростным поездом в мире, превзойдя текущую китайскую модель CR400, которая дебютировала в 2017 году и работает на скорости 350 километров (217 миль) в час.

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Последний прототип CR450 был высоко оценен его разработчиками - компаниями CRRC Changchun Railway Vehicles и CRRC Sifang Co. - за превосходство в эксплуатационной скорости, энергоэффективности, шумоизоляции и тормозных характеристиках.

По данным государственного издания China Daily, вагон прошел более 3 000 симуляций и более 2 000 испытаний платформы, чтобы соответствовать жестким требованиям коммерческой эксплуатации.

По словам представителей Китайской государственной железнодорожной группы, необходимо провести дополнительные испытания и доработки, чтобы убедиться, что поезд соответствует всем стандартам, необходимым для коммерческой эксплуатации.

За последнее десятилетие Китай стал бесспорным мировым лидером в развитии железнодорожного транспорта, построив тысячи километров новых железных дорог, доходящих практически до каждого уголка страны. По данным министерства транспорта Китая, протяженность железнодорожной сети страны составляет более 160 000 километров, включая более 46 000 километров высокоскоростных железнодорожных линий.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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