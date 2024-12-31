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Samsung становится крупнейшим акционером Rainbow Robotics: сделка на 181 миллиард долларов

Samsung становится крупнейшим акционером Rainbow Robotics: сделка на 181 миллиард долларов

Киев  •  УНН

 • 7850 просмотра

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Samsung Electronics увеличила свою долю в Rainbow Robotics с 14,7% до 35% за 267 млрд вон. Компания планирует интегрировать производителя робототехники как дочернюю компанию до февраля 2025 года.

Компания Samsung Electronics заявила, что стала крупнейшим акционером южнокорейского производителя робототехники Rainbow Robotics, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Таким образом, компания увеличила свою долю с 14,7% до 35% за 267 миллиардов корейских вон (около 181 миллиарда долларов).

3 2023 году Samsung заплатил 86,8 млрд вон за 14,7% акций, и заявил, что покупает эту долю, чтобы усилить свой отдел робототехники и ускорить разработку человекоподобных роботов. Rainbow Robotics будет интегрирована как дочерняя компания Samsung, и ожидается, что сделка будет завершена в феврале 2025 года.

Компания также заявила, что создаст отдел робототехники будущего, который будет подчиняться непосредственно генеральному директору. Соглашение также позволит Rainbow Robotics выйти на зарубежные рынки, используя возможности Samsung.

Компания Rainbow, основанная в 2011 году исследователями из Центра Корейского передового института науки и технологий (KAIST), разработала двуручные мобильные манипуляторы и автономные мобильные роботы для применения в производстве и логистике. В компании работает 86 сотрудников.

Основатель Rainbow, доктор Джун Хо О, бывший крупнейший акционер робототехнической компании до сделки и почетный профессор KAIST, возглавит новый проект под названием Future Robotics Office в Samsung.

В 2022 году компания Samsung заявила, что робототехника, наряду с искусственным интеллектом, 5G и автомобильной электроникой, будет ключевой частью их будущих инициатив, что свидетельствует о том, что потенциальные грандиозные приобретения в этих отраслях.

Напомним

Акции Samsung Electronics достигли самого низкого уровня с июня 2020 года из-за возможных тарифов Трампа. Компания отстает от конкурентов в производстве чипов для ИИ, потеряв 34% стоимости акций с начала года.

Алина Волянская

Алина Волянская

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