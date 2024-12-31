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Samsung стає найбільшим акціонером Rainbow Robotics: угода на 181 мільярд доларів

Samsung стає найбільшим акціонером Rainbow Robotics: угода на 181 мільярд доларів

Київ • УНН

 • 23288 перегляди

Samsung Electronics збільшила свою частку в Rainbow Robotics з 14,7% до 35% за 267 млрд вон. Компанія планує інтегрувати виробника робототехніки як дочірню компанію до лютого 2025 року.

Компанія Samsung Electronics заявила, що стала найбільшим акціонером південнокорейського виробника робототехніки Rainbow Robotics, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Таким чином, компанія збільшила свою частку з 14,7% до 35% за 267 мільярдів корейських вон (близько 181 мільярда доларів).

3 2023 році Samsung заплатив 86,8 млрд вон за 14,7% акцій, і заявив, що купує цю частку, щоб посилити свій відділ робототехніки та прискорити розробку людиноподібних роботів. Rainbow Robotics буде інтегрована як дочірня компанія Samsung, і очікується, що угода буде завершена в лютому 2025 року.

Компанія також заявила, що створить відділ робототехніки майбутнього, який буде підпорядковуватися безпосередньо генеральному директору. Угода також дозволить Rainbow Robotics вийти на закордонні ринки, використовуючи можливості Samsung.

Компанія Rainbow, заснована в 2011 році дослідниками з Центру Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST), розробила дворучні мобільні маніпулятори та автономні мобільні роботи для застосування у виробництві та логістиці. У компанії працює 86 співробітників.

Засновник Rainbow, доктор Джун Хо О, колишній найбільший акціонер робототехнічної компанії до угоди і почесний професор KAIST, очолить новий проект під назвою Future Robotics Office в Samsung.

У 2022 році компанія Samsung заявила, що робототехніка, поряд зі штучним інтелектом, 5G і автомобільною електронікою, буде ключовою частиною їх майбутніх ініціатив, що свідчить про те, що потенційні грандіозні придбання в цих галузях.

Нагадаємо

Акції Samsung Electronics досягли найнижчого рівня з червня 2020 року через можливі тарифи Трампа. Компанія відстає від конкурентів у виробництві чіпів для ШІ, втративши 34% вартості акцій з початку року.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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